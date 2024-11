Bislang hat Aral seine Schnellladesäulen mit der Bezeichnung Aral pulse vor allem an den eigenen Tankstellen in Betrieb genommen - und dafür teils sogar klassische Tanksäulen abgerissen. Nun hat Aral pulse erstmals einen reinen Ladepark jenseits von Tankstellen eröffnet. Der neue Ladepark mit der Bezeichnung Aral pulse Gigahub befindet sich im Mönchengladbacher Nordpark, einem Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A61. Er bietet 14 Schnellladesäulen ...

