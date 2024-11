Nürnberg (ots) -NORMA ist erneut die Nummer eins: Im Rahmen der umfassenden Verbraucherbefragung von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST sicherte sich der Lebensmittel-Händler auch in diesem Jahr mit herausragenden 100 Punkten (Maximalpunktzahl!) den Spitzenplatz unter den Discountern. Dank der überwältigend positiven Kundenbewertungen konnte sich NORMA erneut gegen die Konkurrenz durchsetzen und damit den Titel als Deutschlands Preissieger zum vierten Mal in Folge verteidigen. NETTO landet mit 96,8 Punkten auf dem zweiten, ALDI mit 87,4 Punkten auf dem dritten Platz.Faire Preise für hohe QualitätDie Auszeichnung hebt insbesondere die ausgezeichnete Anbieterreputation von NORMA hervor und bestätigt erneut, dass sich die Kundinnen und Kunden auf die kontinuierlich fairen Preise und die hohe Qualität bei NORMA verlassen können. Mit einem klaren Fokus auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis schafft es der Discounter Jahr für Jahr, die Erwartungen seiner Kundschaft zu übertreffen. Dies unterstreicht auch die aktuelle Bewertung, bei der NORMA erneut mit Bestnoten glänzen und die Maximalwertung von 100 Punkten erreichen konnte.Der erneute Erfolg bei der "Preis-Sieger"-Studie wird als Bestätigung der Gesamtstrategie gesehen, die konsequent verfolgt wird und stets ein optimales Einkaufserlebnis zum Ziel hat. Damit steht auch in diesem Jahr fest, dass der Nürnberger Lebensmittel-Discounter in der Vergangenheit und auch in Zukunft auf preisliche Fairness und Qualität setzt. Im zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld bleibt NORMA so eine verlässliche Anlaufstelle für preisbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Deutschland.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5911983