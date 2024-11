Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnet derzeit leichte Kursschwankungen am deutschen Aktienmarkt. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 16,17 Euro, wobei im Tagesverlauf ein Höchststand von 16,21 Euro erreicht wurde. Trotz eines kürzlichen 52-Wochen-Hochs von 17,01 Euro am 26. April 2024 liegt der aktuelle Kurs etwa 4,90 Prozent darunter. Analysten prognostizieren für die Zukunft ein durchschnittliches Kursziel von 19,94 Euro, was auf mögliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Herausforderungen

Die jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Bank zeigen eine positive Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Gewinn pro Aktie von 0,50 Euro auf 0,74 Euro, während der Umsatz um 8,87 Prozent auf 16,59 Milliarden Euro zulegte. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,43 Euro je Aktie. Diese Zahlen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit des Finanzinstituts in einem herausfordernden Marktumfeld und könnten das Vertrauen der Investoren stärken.

