Ripple News: Heimlich gekauft - XRP-Whales investieren über 525 Millionen US-Dollar

Derzeit scheint es so, als ob die Kryptowährung XRP nach vielen Jahren an Gerichtsverfahren, Problemen und Ungewissheit endlich mit dem erneuten Aufstieg beginnt und sich sogar in Richtung des bisherigen Allzeithochs bewegen könnte.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten, Gerüchte über einen baldigen Rücktritt von Gary Gensler - derzeitiger Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC - sowie die kommende Einführung des XRP-Stablecoins RLUSD. Lohnt es sich also, jetzt noch in den XRP-Token zu investieren und von den kommenden Ripple-Profiten zu profitieren? Einige Krypto-Großanleger haben diese Frage jetzt mit einem klaren "Ja" beantwortet.

Über 525 Millionen US-Dollar: Krypto-Großanleger kaufen XRP

Heimlich, still und leise haben einige Ripple-Whales in den letzten Tagen eine große Menge an XRP-Token erworben: Laut dem Krypto-Analysten Armando Pantoja wurden so über 453 Millionen Ripple Coins gekauft, was zu diesem Zeitpunkt einem Gesamtwert von über 526 Millionen US-Dollar entspricht. Laut Pantoja sei dies der größte Kauf von Großanlegern seit fast drei Jahren. Zuletzt konnte XRP im Bullenmarkt des Jahres 2021 einen lokalen Höchstwert von 1,75 US-Dollar erreichen, wobei das Allzeithoch von 2018 mit 3,40 US-Dollar auch weiterhin in weiter Ferne liegt.

Allerdings sprang der XRP-Preis in den letzten Tagen zwischenzeitlich auf ein Niveau von 1,19 US-Dollar und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels immerhin noch zu einem Wert von 1,09 US-Dollar gehandelt.

$XRP whales quietly bought 453.3M tokens, $526M in a week-18% of the supply.



The most accumulation by whales in almost 3 years.



They know what most refuse to accept…something big is coming XRP pic.twitter.com/bLrGMrd6fc - Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) November 18, 2024

Der Krypto-Experte Pantoja interpretiert die Tatsache, dass so hohe Beträge von wenigen Investoren für den XRP-Token ausgegeben wurden, als einen Hinweis darauf, dass diese Anleger auch weiterhin an eine Kursexplosion der Ripple-Währung glauben. So sollen diese Investoren laut Pantoja satte 18 Prozent aller zu dem Zeitpunkt verfügbaren XRP Coins erworben haben - für viele Analysten ein bullishes Zeichen und zudem ein Indikator dafür, dass diese Großanleger tatsächlich von kommenden Kursgewinnen überzeugt sein dürften.

Dafür spricht auch, dass die Marktkapitalisierung in den letzten Tagen signifikant ansteigen konnte und aktuell bei einem Wert von über 62,27 Milliarden US-Dollar liegt. Im Bullenmarkt von 2021 konnte die Marktkapitalisierung sogar einen Wert von über 75 Milliarden US-Dollar erreichen. Sollte der XRP-Hype jetzt weiterhin anhalten, könnte dieses Niveau sogar überschritten werden. Allerdings ist fraglich, wann genau dieser starke Kursanstieg stattfinden kann und wird.

Bis dahin könnte es sinnvoll sein, das derzeit starke Kurspotenzial verschiedener Meme-Coins zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Gerade risikofreudige Anleger haben hier nämlich die Chance, von der hohen Volatilität dieser Sparte zu profitieren.

Presale-Projekt FreeDum Fighters: Profitiert der DUM-Token von der US-Wahl?

Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten konnte den gesamten Krypto-Markt beflügeln und unter anderem Bitcoin auf ein neues Allzeithoch explodieren lassen. Noch stärker könnte diese Wahl allerdings FreeDum Fighters (DUM) beeinflussen, denn mit einem Fokus auf den "ultimativen Kampf" zwischen MAGATRON und Kamacop 9000 spielt die junge Kryptowährung klar auf den Wahlkampf in den USA an.

Das Besondere an diesem Projekt: Es gibt gleich zwei Staking-Angebote für frühzeitige Investoren, die entweder in den MAGATRON-Pool oder das Kamacop-Programm investieren können. MAGATRON-Anhänger erhalten hier aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 251,86 Prozent, während die KAMACOP-Wähler bei einer APY von 418,38 Prozent liegen.

Allerdings gibt es nicht nur die Möglichkeit, über die FreeDum Fighters Plattform aktiv eine politische Wahl nachzuempfinden, sondern wöchentliche Debatten in der Community sollen den politischen Diskurs eröffnen. Wer daran teilnimmt, erhält nicht nur die Chance, die eigenen Argumente zu präsentieren, sondern kann zudem Bonuszahlungen in Form des nativen DUM-Tokens erhalten.

Ebenfalls interessant ist die Funktion "Fragen Sie Joe", bei der Nutzer einem KI-gesteuerten Joe Biden Fragen stellen können. Allerdings sind die Antworten etwas lang und könnten ein wenig verwirrend erscheinen. Anleger sollten also diese Funktion mit einer guten Portion Humor nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.