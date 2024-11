Minera Alamos Inc. gab vor Kurzem die Übernahme von Sabre Gold Mines Corp. und dessen Flaggschiff-Goldprojekt Copperstone in Arizona, wonach Minera Alamos alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sabre Gold gemäß einem Arrangement-Plan erwerben wird, wodurch die Position von Minera Alamos als wachstumsorientierter Goldproduzent weiter gestärkt werden soll. Nun gibt das Unternehmen ein vorläufiges Unternehmensupdate bekannt.Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung der Übernahme von Sabre Gold arbeiten das Unternehmen und Sabre an einem raschen Abschluss der Transaktion. Die Aktionärsversammlung von Sabre wurde für den 14. Januar 2025 angesetzt, parallel zum Beginn der Projektentwicklungsaktivitäten. Die Übernahme soll kurz darauf abgeschlossen werden. Die Projektentwicklungsaktivitäten des Copperstone-Projektes beinhalten unter anderem den Rückkauf von 1,5% einer bestehenden Net Smelter Royalty, aktualisierte Prozessmodelle und Fließschemata für den Bau der neuen Copperstone-Verarbeitungsanlage, eine Überarbeitung der Erschließungspläne für den Untertagebau und den Abschluss der Vorbereitungen der bestehenden Mahl- und Flotationsanlagen des Unternehmens für den Transport nach Copperstone.Minera Alamos ist ein Goldproduzent und -entwickler. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten in Mexiko, darunter die zu 100 % unternehmenseigene Tagebaumine Santana mit Haufenlaugung in Sonora, die derzeit die neue Lagerstätte Nicho Main erschließt.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de