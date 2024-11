In einem weitgehend eher mauen Marktumfeld kann die Aktie von Mowi erneut zulegen. Schon in den vergangenen Handelswochen konnten die Anteilscheine des weltgrößten Lachsproduzenten wieder deutlich anziehen. Nun wird es auch aus charttechnischer Sicht interessant, denn die Mowi-Aktie steht vor einem frischen Kaufsignal. So ist der Kurs wieder bis fast 200 Norwegische Kronen (umgerechnet sind das aktuell 17,11 Euro) geklettert. Sollte diese Marke genommen werden, wäre die nächste Hürde das bisherige ...

