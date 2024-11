Delivery Hero (DH) treibt den Börsengang von Talabat voran, der für Mitte Dezember 2024 am Dubai Financial Market geplant ist. Talabat, ein führender Anbieter von Essenslieferungen und Quick Commerce in der MENA-Region, soll 1,4-1,5 Mrd. EUR für 15% der ausstehenden Aktien aufbringen, wobei die Aktien bereits vollständig gezeichnet sein dürften. Talabat, das somit auf 9-10 Mrd. EUR bewertet wird, plant großzügige Dividenden und strebt eine Nettogewinnausschüttung von 90 % an. DH beabsichtigt, den Erlös zur Optimierung seiner Kapitalstruktur, zur Konzentration auf Kernmärkte wie Südkorea und zum Schuldenabbau zu verwenden. Der Börsengang unterstreicht die strategische Ausrichtung von DH und versetzt das Unternehmen in die Lage, den Shareholder Value zu steigern und gleichzeitig die Kontrolle über Talabat zu behalten. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 49,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE