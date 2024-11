MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Add" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Analyst Andreas von Arx bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem die neuen Mittelfristziele des Lebensmittelkonzerns. In der Summe betonte er, habe es in den Neuigkeiten keine größeren Überraschungen gegeben. Nestle wolle mit "alten Methoden" die Argumente für ein Investment in die Aktie verbessern. Es sei aber nicht aktionärsfreundlich, wenn angepasste Margenziele nicht mit Aussagen zu Restrukturierungs- oder Investitionskosten untermauert würden./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 08:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350