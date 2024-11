Die Deutsche Telekom AG setzt auf künstliche Intelligenz, um ihre Dienstleistungen zu verbessern. Unter dem Namen "Magenta AI" wird die KI-Technologie Perplexity in die MeinMagenta-App integriert. Diese Neuerung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, innovative Lösungen für seine Kunden zu entwickeln und könnte sich positiv auf die Wettbewerbsposition des Telekommunikationsriesen auswirken.

Aktienperformance und Ausblick

Die Telekom-Aktie verzeichnete in den letzten Monaten eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Mit einem aktuellen Kurs von 28,76 EUR nähert sie sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 29,11 EUR. Analysten prognostizieren einen fairen Wert von 35,29 EUR je Aktie, was weiteres Potenzial andeutet. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen eine Gewinnsteigerung auf 0,60 EUR pro Aktie und einen Umsatzanstieg um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden EUR, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

