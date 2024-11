© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rheinmetall will in den nächsten drei Jahren seinen Umsatz verdoppeln, so der Rüstungskonzern auf seinem Capital Markets Day in Rom. Das freut Anleger.Rheinmetall plant, seinen Umsatz in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln und gleichzeitig die Profitabilität erheblich zu steigern - auch aufgrund des erhöhten Marktpotenzials durch seinen Eintritt in die Vereinigten Staaten und ein Joint Venture mit dem italienischen Verteidigungsriesen Leonardo. Bis zum Jahr 2027 zielt das Unternehmen darauf ab, eine operative Ergebnismarge von etwa 18 Prozent zu erreichen, wie die scheidende Finanzvorständin Dagmar Steinert beim Capital Markets Day in Rom ankündigte. Das Unternehmen erwartet, dass das …