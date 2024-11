Die Rheinmetall-Aktie erreichte am Dienstag ein neues Rekordhoch von 602,00 Euro und legte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent zu. Der Rüstungskonzern präsentierte auf seinem Kapitalmarkttag in Rom ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre. Bis 2027 strebt das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, was eine deutliche Steigerung gegenüber den bisherigen Prognosen darstellt. Die operative Marge soll im gleichen Zeitraum auf etwa 18 Prozent steigen.

Wachstumstreiber und Marktposition

Der Düsseldorfer Konzern profitiert von der steigenden globalen Nachfrage nach Verteidigungstechnologie. Mit einem erwarteten Auftragsbestand von über 60 Milliarden Euro zum Jahresende und der strategischen Expansion in den USA positioniert sich Rheinmetall als zentraler Akteur in der Rüstungsbranche. Besonders das Geschäft mit Fahrzeugsystemen und Munition soll stark wachsen. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Erhöhung der Verteidigungsbudgets in vielen Ländern unterstützen die positive Entwicklung des Unternehmens.

