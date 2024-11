- HEALWELL AI kündigt die Gründung eines Strategic Advisory Board an, der die globalen Wachstumsinitiativen des Unternehmens unterstützen sowie fachkundige Beratung zur Produktentwicklung, zu ethischen Überlegungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI, zur Erfüllung behördlicher Auflagen und zur Marktpositionierung bieten soll.

- Beatrice York, Dr. Marcel Reichart und Reeva Misra wurden in das Strategic Advisory Board von HEALWELL aufgenommen und werden ihr Fachwissen in den Bereichen internationale Geschäftsführung, KI, Gesundheitswesen und Technologie einbringen, um dem Unternehmen dabei zu helfen, sein Potenzial zur gesellschaftlichen Wertschöpfung und Steigerung des Unternehmenswertes zu entfalten.

TORONTO, ONTARIO, 19. November 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein auf KI und Datenwissenschaft spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich, die Gründung eines Strategic Advisory Board bekannt zu geben, der das Unternehmen bei seinen zukünftigen strategischen Initiativen unterstützen soll. Die ersten drei Mitglieder des neu gegründeten Advisory Board sind Beatrice York, Dr. Marcel Reichart und Reeva Misra. Sie alle bereichern HEALWELL mit unterschiedlichem und wertvollem Know-how und unterstützen das Unternehmen bei seiner Mission, den Gesundheits- und Wellnesssektor mit zukunftsorientierten Lösungen zu versorgen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, meint dazu: "Es ist uns eine große Freude, die Gründung unseres Strategic Advisory Board ankündigen zu können und Beatrice York, Dr. Marcel Reichart sowie Reeva Misra als Mitglieder in der HEALWELL-Familie begrüßen zu dürfen. Alle drei verfügen jeweils über außergewöhnliche Fachkenntnisse und bereichern unsere Mission mit ihrem globalen Weitblick. Dr. Reichart wird uns mit seinen Fachkenntnissen in Unternehmens- und Geschäftsentwicklung sowie exzellenten Kontakten zu Fortune-500-Unternehmen und zu den Kapitalmärkten bei unserer globalen Expansion maßgeblich unterstützen. Reeva Misra ist als visionäre Serienunternehmerin mit den Überschneidungen zwischen Biowissenschaften und künstlicher Intelligenz bestens vertraut und wird unser Engagement in Sachen Innovation in der Gesundheitsvorsorge in idealer Weise mittragen. Es ist uns außerdem eine große Ehre, Beatrice York bei uns begrüßen zu dürfen. Ihre Führungskompetenzen und ihr Engagement in den Bereichen KI und Gesundheitsversorgung werden HEALWELL noch besser in die Lage versetzen, die Herausforderungen für die globale Gesundheit einer Lösung zuzuführen. Gemeinsam wird dieser Beirat HEALWELL bei seiner Zielsetzung zur Seite stehen, effiziente Produkte und Dienstleistungen für die gesellschaftliche Wertschöpfung und Steigerung des Unternehmenswertes zu entwickeln."

Beatrice York, ein Mitglied des britischen Königshauses, ist Gründerin der Beratungsfirma BY-EQ Limited, die ins Leben gerufen wurde, um die Bereiche Technologie und angewandte Innovation zu unterstützen und zu bereichern. Der Boutique-Dienstleister BY-EQ wurde gegründet, um den Auswirkungen von Silos und mangelnder Zusammenarbeit in der Branche entgegenzuwirken. Das Unternehmen will transformative Momente schaffen mit dem Ziel, wesentliche technologische Fortschritte durch eine gemeinsame Vision über alle Sektoren hinweg zu fördern.

Über maßgeschneiderte Projekte, in denen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen erfolgsentscheidend ist, kombiniert Beatrice York ihr Fachwissen mit ihren vielfältigen Erfahrungen in den Bereichen Technologie und Philanthropie, um ein kommunikatives Umfeld zu schaffen, das von Empathie, Verständnis und authentischer Kommunikation getragen ist. BY-EQ setzt sich dafür ein, sowohl die künstliche Intelligenz als auch die Technologiebranche im Allgemeinen zu inspirieren, um mehr für die Entwicklung des Sektors im Sinne der Menschheit zu tun.

Dr. Marcel Reichart ist ein Experte mit internationaler Führungserfahrung und leitender Berater mit umfassenden Fachkenntnissen, der auf ein großes Netzwerk in den Bereichen internationale Geschäftsentwicklung, Kommunikation, Finanzen und Management in den Wachstumsbranchen Medien, Konsumgüter und Technologie verweisen kann. Er war Board-Mitglied in börsennotierten und privaten Unternehmen auf internationaler Ebene und bekleidet aktuell den Posten eines Direktors bei den Firmen NeueHouse und RHEI. Dr. Reichart war Mitglied des Corporate Center Board und Executive Vice President of Digital Development and Partnerships des weltweit führenden Medien-, Bildungs- und Dienstleistungskonzerns Bertelsmann sowie Executive Vice President des börsennotierten europäischen Fernsehsenders RTL Group und Leiter des RTL Digital Hub. Außerdem war er bei Bertelsmann im Creative Advisory Board und in den internationalen Investmentausschüssen der Venture-Fonds des Unternehmens vertreten. Davor bekleidete er Führungspositionen bei der Firma Hubert Burda Media, einem führenden europäischen Familienunternehmen und diversifizierten Medien- und Technologiekonzern, wo er für Geschäftsentwicklung, Marketing, Kommunikation, Forschung und als Chief of Staff des Verlegers Dr. Hubert Burda verantwortlich zeichnete. Dr. Reichart ist außerdem Mitbegründer der renommierten Innovations-Konferenzplattform DLD, bei der er auch den Posten eines Direktors inne hatte. Dr. Reichart ist Mitglied der Young Global Leader Alumni des Weltwirtschaftsforums und unterhält auch Kontakte zu anderen renommierten internationalen Führungs- und Innovations-Netzwerken. Er verfügt über ein Masterdiplom in Unternehmensführung von der WHU in Deutschland und von der Emlyon Business School in Frankreich sowie einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften.

Reeva Misra ist dreifache Unternehmerin, Chairwoman, Beraterin und Investorin sowie Gründerin & CEO der Präzisions-Gesundheitsplattform Walking on Earth (WONE), die sich vor allem der Stressbewältigung verschrieben hat. Reeva widmet sich mit großer Hingabe dem Einsatz von Technologien als Kraft für das Gute und bekleidete Führungspositionen bei Technologie-Scale-ups in den Bereichen KI, Bildung und Gesundheit. Sie absolvierte ihr Masterstudium an den Universitäten Oxford und Yale und war Teaching Fellow und Gastlektorin an der Stanford Business School, der Harvard Business School und in Yale. Sie wurde von Management Today unter die "35 Women Under 35" gereiht und in den Zeitschriften Financial Times, The Telegraph und Sifted porträtiert. Reeva unterstützt über ihre Stipendienstiftung Vahani Scholarship die (Aus-)Bildung von Kindern in Indien. Reevas Arbeit bei WONE und ihre Erfahrung auf dem Gebiet der Technologieinnovation im Gesundheitswesen sind für HEALWELL eine großartige Ergänzung bei der Weiterentwicklung moderner klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme, die eine erfolgreichere Behandlung der Patienten ermöglichen sollen.

HEALWELLs Strategic Advisory Board wird eine wichtige Ressource sein, die fachkundige Beratung bei der Produktentwicklung, bei ethischen Überlegungen, bei der Erfüllung behördlicher Auflagen und bei der Marktpositionierung bietet. Das Gremium zielt darauf ab, die Lücke zwischen der Technik und dem Gesundheitswesen zu schließen und sicherzustellen, dass HEALWELLs Innovationen nicht nur zukunftsweisend sind, sondern auch verantwortungsbewusst eingesetzt werden und im Einklang mit den Branchenstandards und den Bedürfnissen der Patienten stehen. Mit seiner Fachkompetenz in den Bereichen Unternehmensentwicklung, KI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften soll der Beirat das globale Wachstum von HEALWELL fördern und die Marktpositionierung des Unternehmens stärken.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären Technologie entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL verfolgt eine Strategie, die sich auf die Entwicklung und den Erwerb von technologischen und klinisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten konzentriert, die den Strategieplan des Unternehmens ergänzen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, wie z.B. die erwarteten Auswirkungen des Strategic Advisory Board und seiner Mitglieder auf das Geschäft, die Wachstumsstrategie und die Marktposition des Unternehmens, und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen gebunden wie "Wachstum", "führen", "unterstützen", "sicherstellen", "Ziel", "inspirieren", "erreichen", "verbessern", "Zukunft", "Plan", "Möglichkeiten" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, auftreten oder erreicht "werden", "mögen", "könnten", "würden", "sollten" oder "können", oder an der Verneinung eines dieser Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "vorstellen", "verbessern", "Wachstum" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", " mögen" oder " dürfen" ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Veränderungen in der Belegschaft, des Managements und den strategischen Beratern; die voraussichtlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des strategischen Beirats; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Zugang zu den Fremd- und Eigenkapitalmärkten zu erhalten, um seine Kapital- und Wachstumsanforderungen zu finanzieren; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

