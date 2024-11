Der Silberpreis zeigt sich aktuell robust und verzeichnet am Dienstagmorgen (ca. 7 Uhr) mit 31,26 US-Dollar ein deutliches Plus von 2,1 % in den letzten 24 Stunden. Auch im Verlauf der vergangenen fünf Handelstage legte Silber um 1,9 % zu. Damit bestätigt das Edelmetall seine Spitzenposition unter den Rohstoffen im Jahr 2024. Eine Kombination aus wachsender Nachfrage, getrieben durch die Energiewende, und begrenztem Angebot lässt Silber als Gewinner auf dem Rohstoffmarkt glänzen. Besonders für Anleger bietet sich ein genauer Blick auf die Preisentwicklung ...

