Mainz (ots) -Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am Mittwoch, 20. November 2024, moderiert "logo!"-Kinderreporterin Dahlia anstelle von Gundula Gause einen Nachrichtenblock im "heute journal" um 21.45 Uhr im ZDF. Darüber hinaus reist "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah für "logo! extra: Wenn Kinder arbeiten" nach Bolivien. Dort geht er den Fragen nach, was es bedeutet, als Kind arbeiten zu müssen und wie die Kinder ihre Situation selbst beurteilen."Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir am Tag der Kinderrechte, Kinder im 'heute journal' und bei 'logo!' zu Wort kommen lassen. Denn die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, ihnen zuzuhören und ihre Rechte zu beachten. Und das nicht nur am Tag der Kinderrechte, sondern jeden Tag im Jahr", sagt Constanze Knöchel, Leiterin im Bereich Nonfiction in der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend, zur Zusammenarbeit der beiden Nachrichtenformate.Im Vorfeld des "heute journals" besucht Dahlia die Redaktionssitzung, und gemeinsam mit zwei anderen Kindern, Emma und Ben, wählt sie Themen für einen zweieinhalbminütigen Nachrichtenblock aus. Unterstützt werden die Kinder von Redakteurinnen und Redakteuren von "logo!" und dem "heute journal", die ihnen auch beim Verfassen der Meldungen helfen. Die von den Kindern aufbereiteten Themen präsentiert Dahlia im "heute journal" am 20. November 2024 um 21.45 Uhr anstelle von Gundula Gause."logo!" und "heute journal": Gleiche Kriterien für die journalistische ArbeitStefan Leifert, Redaktionsleiter "heute journal": "Für 'logo!' gelten in der journalistischen Arbeit die gleichen Kriterien wie für das 'heute journal': Die Glaubwürdigkeit und die Erklär-Kompetenz sind entscheidend. Das machen wir im 'heute journal' sichtbar, wenn 'logo!'-Reporterin Dahlia dort am Tag der Kinderrechte die Nachrichten präsentiert. Bei Nachrichten, ob sie sich nun an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren oder an alle Altersgruppen richten, geht es immer um nachhaltige, faktengeprüfte Qualität - und auch das soll diese besondere Kooperation zwischen beiden Nachrichtenformaten veranschaulichen."Gundula Gause, Co-Moderatorin im "heute journal": "Gemeinsam mit dem News-Team des 'heute journals' bin ich sehr gespannt, welche Nachrichten die Kinderreporter-Kollegin Dahlia auswählen wird. Ob sich ihre jüngere Sicht auf die Welt sehr von unserer unterscheiden wird? Wir lernen auf jeden Fall voneinander. Und: Perspektivwechsel tun immer gut!"Für "logo! extra: Wenn Kinder arbeiten" (https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-extra-wenn-kinder-arbeiten-bolivien-100.html) reist "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah nach Bolivien, um einen Einblick in die Realität von Kindern zu geben, die jeden Tag arbeiten müssen. In Bolivien besucht er die Stadt Potosi, die vor allem für ihre Mine bekannt ist. Hier arbeiten viele Kinder und Jugendliche, oft über Generationen hinweg. "Kein Kind auf der Welt sollte arbeiten müssen.Aber ich habe in Bolivien eine Sicht kennengelernt, die wir nicht ausblenden sollten: Die Sicht der Kinder und deren Realität. Deshalb muss das Zwischenziel sein, deren Arbeitsbedingungen zu verbessern", so Sherif Rizkallah."logo! extra: Wenn Kinder arbeiten" ist ab sofort in der ZDFmediathek verfügbar, am Mittwoch, 20. November 2024, läuft die Sendung direkt nach den Live-Nachrichten von logo! um 20.00 Uhr bei KiKA. Vormittags berichtet der Moderator als Studiogast bei "Volle Kanne", ab 9.05 Uhr im ZDF, über die Sendung und seine Erfahrungen während der Reise.