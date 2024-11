Frankfurt (ots) -Das Unternehmen Degussa Goldhandel hat gemeinsam mit Monopol - Magazin für Kunst und Leben einen neuen internationalen Kunstpreis ausgerufen. Der Young Generation Art Award richtet sich an Emerging Artists am Anfang ihrer Karriere. Er soll vielversprechende Künstlerinnen und Künstler auf ihrem Weg in die Kunstwelt begleiten und Talente unterstützen. Aus einer Shortlist von fünf internationalen Künstlerinnen und Künstlern wählt eine Expertenjury die Preisträgerin oder den Preisträger. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Zusätzlich erhält die Preisträgerin oder der Preisträger für ein Jahr eine Wanderausstellung, die an mehreren Standorten weltweit gezeigt wird.Jetzt werden die ausgewählten Shorlist-Künstlerinnen- und KünstlerHanGyol Kim, Lara Koch, Thuy Tiên Nguyen, Boris Saccone und Allistair Waltermit einer repräsentativen Werkauswahl erstmals in einer gemeinsamen Ausstellung vorgestellt.Die Ausstellung wird von 28.11.2024 bis 20.2.2025 in der Degussa Niederlassung Berlin Gendarmenmarkt gezeigt und kann während der Öffnungszeiten kostenfrei besichtigt werden. Die Preisverleihung findet zur Finissage der Ausstellung am 20.2.2025 statt."Kunst schafft neue Perspektiven und verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Das ist einer der Gründe dafür, dass Kunst- und Kultursponsoring ein Teil der Neuausrichtung der Degussa ist. Die Entscheidung, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen, ist nicht immer leicht und meist mit großer Unsicherheit verbunden. Die Menschen, die diesen Schritt trotzdem wagen, sind von der Leidenschaft für die Kunst getragen. Wir freuen uns und sind stolz darauf, Künstler auf diesem Weg zu begleiten und sie zu unterstützen", so Christian Rauch, CEO Degussa Goldhandel."Aus der täglichen Begegnung mit junger Kunst weiß ich, wie viele talentierte junge Künstlerinnen und Künstler aus den renommierten Kunsthochschulen hervorgehen und welch hohes Niveau ihre Arbeiten oft bereits haben. Doch die ersten Schritte in die Kunstwelt zu gehen ist alles andere als einfach. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Degussa Goldhandel jungen Künstlerinnen und Künstlern helfen können, ihre Arbeiten in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich auf die vielen spannenden Begegnungen und die interessante Kunst, die uns im Prozess der Auswahl erwartet", so Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr.Kurzviten Künstlerinnen und Künstler:HanGyol Kim, 1991 in Seoul, Südkorea geboren, erlangte 2016 ihren Bachelor-Ab- schluss Art & Design an der Korea University. Seit 2018 studiert sie Freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Sie war Meisterschülerin in der Klasse von Sophie von Hellermann und lebt in Karlsruhe.Lara Koch, 1993 in München geboren, erlangte 2019 ihren Bachelor of Arts an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Im Frühjahr 2024 schloss sie ihr Studium in der Klasse Gregor Hildebrandt an der Akademie der Bildenden Künste München ab. Sie lebt in Berlin.Thuy Tien Nguyen, 1993 in Hanoi, Vietnam geboren, erlangte 2015 ihren Bachelor of Arts an der Hanoi Academy of Theatre and Cinema und schloss 2024 ihr Kunststudium als Meisterschülerin der Hochschule für Bildende Künste - Städelschule ab. Sie lebt in Frankfurt am Main und Hanoi.Boris Saccone, 1991 in Schongau geboren, studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste München, wo er von 2021 bis 2023 Meisterschüler in der Klasse von Gregor Hildebrandt war. Er lebt in München.Allistair Walter, 1994 in Berlin geboren, studierte 2016 bis 2020 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und 2020 bis 2024 an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Er lebt in Berlin.Kurzviten Jurorinnen und Juroren:Elke Buhr, 1971 in Bochum geboren, ist Autorin und Kunstkritikerin. Seit 2016 ist sie Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben.Yilmaz Dziewior, 1964 in Bonn geboren, ist Kunsthistoriker und Kurator für zeitgenössische Kunst. Seit 2015 ist er Direktor des Museums Ludwig in Köln.Maya Heckelmann, 1972 in München geboren, ist Kunsthistorikerin und Kuratorin. Seit 2010 ist sie Direktorin des Künstlerhauses Marktoberdorf, Museum für zeitgenössische Kunst. AUSSTELLUNG YOUNG GENERATION ART AWARD / 28.11. 2024 bis 20.2.2025DEGUSSA Niederlassung Berlin Gendarmenmarkt, Französische Straße 48, 10117 Berlin, Mo., Di., Mi. und Fr. jeweils 10 bis 17 Uhr / Do. 10 bis 18 UhrMehr Informationen zum Kulturengagement der Degussa Goldhandel GmbH finden Sie unter https://www.degussa-goldhandel.de/unternehmen/sponsoring/kultursponsorings/