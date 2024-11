Dogecoin: 6021 % Kurspotenzial in 2025! Behält der Experte Recht?

Dogecoin steigt in den letzten 24 Stunden um rund 6,5 Prozent und ist damit der beste Top 10 Coin. In einem stabilen Gesamtmarkt gibt es immer mehr Stärke beim wertvollsten Meme-Coin der Welt, der aktuell knapp hinter XRP auf Marktrang 7 gehandelt wird. Nun könnte Dogecoin jedoch eine hohe Upside haben, die rund 6021 Prozent Kurspotenzial bereithält.

Behalten führende Experten Recht? Wäre es jetzt eine gute Idee, in Dogecoin zu investieren?

Spektakuläre Dogecoin Prognose: Kommt der Mega-Bullenmarkt?

Dogecoin $DOGE has entered a parabolic bull run…



And here is the price prediction! - Ali (@ali_charts) November 18, 2024

Der führende Krypto-Analyst Ali Martinez prognostiziert eine starke Aufwärtsbewegung für Dogecoin (DOGE). Eine zentrale Rolle spielt bei seiner Analyse das MVRV-Ratio (Market Value to Realized Value). Dies ist ein Maß für die relative Bewertung eines Assets. Laut Martinez markiert ein MVRV-Wert über 78 Prozent typischerweise einen Marktgipfel. Nach einer Kurskorrektur liegt der aktuelle Wert jedoch bei 45,65 Prozent, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Dogecoin könnte noch am Anfang des Bullenmarkts stehen.

Ein weiteres entscheidendes Element ist die Kursbewegung innerhalb eines parallelen Kanals, den Martinez als prägend für DOGEs Preisverhalten beschreibt. Der untere Bereich dient als Unterstützungszone, von der aus ein Anstieg zur mittleren oder oberen Begrenzung realistisch erscheint. Diese liegen bei 2,40 US-Dollar und 18 US-Dollar. Langfristig ist das Chartbild somit konstruktiv und intakt. Dogecoin bewegt sich immer weiter nach oben.

Darüber hinaus deutet Martinez auf historische Muster hin, bei denen DOGE im Bereich der 1.618 und 2.272 Fibonacci-Retracement-Level gehandelt wurden. Diese Level entsprechen aktuell Kurszielen von 3,95 und 23,26 US-Dollar. Vom derzeitigen Kurs ausgehend würde das obere Ziel eine beeindruckende Steigerung von 6021 Prozent bedeuten.

Die Historie von Dogecoin untermauert nach Ali Martinez diese Prognosen. Während des Bullenmarkts 2017 stieg DOGE um 9470 Prozent, begleitet von zwei Korrekturen von 40 Prozent und 84 Prozent. Im Jahr 2021 wiederholte sich dieses Muster mit einer Rallye von 30.700 Prozent, unterbrochen durch Rücksetzer von 46 Prozent und 53 Prozent. Martinez warnt daher vor erheblichen Volatilitäten während des potenziellen Aufwärtstrends. Rücksetzer bieten Einstiegschancen, Volatilität muss ausgehalten werden.

Auch andere Krypto-Analysten sehen eine attraktive Upside beim Dogecoin. So verweist der folgende Trader auf ein potenzielles Kursziel von rund 2 US-Dollar. Aktuell bricht Dogecoin aus einem symmetrischen Dreieck aus - hier scheint noch eine massive Rallye voraus.

$DOGE It's just the Beginning..!!



In the first half of 2025, I have a feeling it could potentially hit $2.



Crypto DOGE Dogecoin pic.twitter.com/zCae8st9zt - Captain Faibik (@CryptoFaibik) November 19, 2024

Dogecoin Alternative: PEPU geht viral - bester Meme-Coin für 2025?

Doch Dogecoin wird immerhin schon mit 57 Milliarden US-Dollar bewertet. Dies machte eine Steigerung von rund 6000 Prozent denkbar unwahrscheinlich. Denn dann würde sich die Bewertung von DOGE bei rund 3,5 Billionen US-Dollar belaufen. Wer also eine höhere Upside sucht, wirft mitunter den Blick auf geringer kapitalisierte Projekte. Relative Stärke wurde zuletzt bei PEPU offensichtlich.

Pepe Unchained hat sich als eine der vielversprechendsten Presales im November 2024 etabliert: 50 Millionen US-Dollar im Presale scheinen möglich. Bereits fast 40 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt, die Dynamik deutet auf eine anhaltende Nachfrage hin. Die innovative Layer-2-Lösung des Projekts möchte sich auf Meme-Coins konzentrieren.

Der Presale, der im Dezember 2024 endet, zeigt starke Zahlen. Täglich fließen mehr als eine Million US-Dollar in das Projekt, was dessen Popularität unterstreicht. Anleger haben die Möglichkeit, sich zu einem vergünstigten Preis zu beteiligen, bevor die Token in den freien Handel gelangen. Denn der Vorverkauf wird Mitte Dezember enden.

Pepe Unchained entwickelt ein umfassendes Ökosystem, das Meme-Coins noch beliebter machen soll. Die dezentrale Börse (DEX) erleichtert den Handel mit niedrigen Gebühren und schneller Abwicklung. Ein integrierter Block-Explorer gewährleistet Transparenz und Vertrauen, während die Bridge eine nahtlose Verbindung zwischen Ethereum und der Layer-2-Lösung ermöglicht. Darüber hinaus fördert das Projekt mit Zuschüssen innovative dApps und bietet mit seinem Launchpad eine Plattform zur Kreation neuer Meme-Coins.

Frühe Investoren profitieren nicht nur von günstigen Preisen, sondern auch von einem Staking-Programm mit einem attraktiven jährlichen Ertrag von rund 90 Prozent. Die Community wächst rapide, die Nachfrage bleibt hoch. Bereits morgen steigt der Preis das nächste Mal - wer schnell in PEPU investieren möchte, tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.