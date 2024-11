Berlin, Deutschland, (ots/PRNewswire) -Ulike (https://de.ulike.com/), ein weltweit führender Anbieter von IPL-Haarentfernungsgeräten (Intense Pulsed Light) für den Heimgebrauch, kündigte einen Preisnachlass von 20 % für die limitierte Auflage der Haarentfernungsgeräte Air 3 Deluxe und Air 3 an, die Kunden in Deutschland Behandlungen in Salonqualität für zu Hause bieten. Der Verkauf findet vom 12. November bis zum 3. Dezember auf der offiziellen Website (https://de.ulike.com/products/sapphire-air-3-ipl-hair-removal?utm_source=online_magazine&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday_pr&utm_id=Black+Friday+2024+-+Air+3+Deluxe&utm_term=german_market&utm_content=deal_article) von Ulike und vom 21. November bis zum 2. Dezember auf Amazon DE (https://www.amazon.de/gp/product/B0DGKQH5PX?utm_source=online_magazine&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday_pr&utm_id=AMZ+DE+-+Black+Friday+2024+-+Air+3+Deluxe&utm_term=de_market&utm_content=deal_article) statt.Das neue Air 3 Deluxe Pflegeset ist für eine umfassende Haarentfernung zu Hause konzipiert. Neben dem Air 3 IPL-Haarentfernungsgerät enthält es einen hochwertigen Rasierer für die Rasur vor der Behandlung, eine IPL-Schutzbrille und zwei Ulike Aloe Vera-Gele zur Beruhigung und Hydratisierung nach der Behandlung. Zusätzlich hält ein UV-Sterilisator das Gerät und das Zubehör keimfrei, indem er 99 % der Keime beseitigt. Vervollständigt wird das Set durch eine Schutzhülle, die eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit bietet. Als Komplettprogramm bietet das Air 3 Deluxe ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für eine erstklassige Haarentfernungslösung für zu Hause. Mit seiner durchdachten Verpackung ist er auch eine tolle Geschenkidee.Dank der patentierten "Saphir-Eis-Kühltechnologie von Ulike halten das Air 3 und das Air 3 Deluxe die Haut während der Behandlung kühl, sodass die Haarentfernung nahezu schmerzfrei ist, selbst an empfindlichen Stellen. Die fortschrittliche IPL-Technologie reduziert die Haare sichtbar in nur drei Wochen und erreicht nach vier Wochen eine Reduktion von bis zu 93 %, indem sie die Haare an der Wurzel angreift. Das Gerät verfügt außerdem über den Auto-Glide-Modus, der nahtlose Ganzkörperbehandlungen in nur 13 Minuten ermöglicht, sowie über drei einstellbare Leistungsmodi, um die Haarentfernung an verschiedene Körperbereiche und Hautempfindlichkeiten anzupassen.Das Engagement von Ulike für technologische SpitzenleistungenUlike-Geräte sind das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt IPL-Innovation und Forschung unter der Leitung von Professor M.R. Hamblin, ehemaliger leitender Prüfarzt am Massachusetts General Hospital. Mehr als sechs Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Ulike, das sich bei Schönheitsenthusiasten und Dermatologen gleichermaßen zu einer festen Größe entwickelt hat. Das Ulike Air 3 Deluxe bietet eine Alternative zu häufigen Arztbesuchen und Einwegrasierern. Dieses zeitlich begrenzte Angebot zum Black Friday ist eine großartige Gelegenheit, sich in Zukunft eine haarfreie, glatte Haut bequem zu Hause zu sichern.Details zur Aktion:Das Ulike Air 3 und das Air 3 Deluxe sind ab dem 12. November auf der Website und ab dem 21. November auf Amazon mit 20 % Rabatt erhältlich.Ulike Website (12. November - 3. Dezember):- Air 3 Deluxe (https://de.ulike.com/products/sapphire-air-3-ipl-hair-removal?utm_source=online_magazine&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday_pr&utm_id=Black+Friday+2024+-+Air+3+Deluxe&utm_term=german_market&utm_content=deal_article) - 20 % Rabatt (223.2 €)- Air 3-Gerät (https://de.ulike.com/products/shaving-lander-air-3?_pos=2&_sid=2802669c8&_ss=r) - 20 % Rabatt (199.2 €)Amazon DE (21. November - 2. Dezember):- Air 3 Deluxe (https://www.amazon.de/gp/product/B0DGKQH5PX?utm_source=online_magazine&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday_pr&utm_id=AMZ+DE+-+Black+Friday+2024+-+Air+3+Deluxe&utm_term=de_market&utm_content=deal_article) - 20 % Rabatt (223.2 €)- Air 3-Gerät (https://www.amazon.de/gp/product/B0DFWCMPM9?utm_source=online_magazine&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday_pr&utm_id=AMZ+DE+-+Black+Friday+2024+-+Air+3&utm_term=de_market&utm_content=deal_article&th=1) - 20 % Rabatt (199.2 €)Um mehr über das Air 3 Deluxe (https://de.ulike.com/products/sapphire-air-3-ipl-hair-removal?utm_source=online_magazine&utm_medium=pr&utm_campaign=black_friday_pr&utm_id=Black+Friday+2024+-+Air+3+Deluxe&utm_term=german_market&utm_content=deal_article) und die IPL-Haarentfernungstechnologie von Ulike zu erfahren, besuchen Sie de.ulike.com.Informationen zu Ulike:Seit 2013 nutzt Ulike die Kraft der klinischen Technologie, um luxuriöse, nahezu schmerzfreie und kostengünstige IPL-Geräte für die Haarentfernung zu Hause herzustellen. Die von der FDA zugelassenen, klinisch getesteten und von Dermatologen empfohlenen Ulike-Geräte verfügen über die neuesten IPL- und Saphir-Eis-Kühltechnologie und sind eine hervorragende Alternative zur Laserbehandlung für eine lang anhaltende Haarentfernung von Kopf bis Fuß. Seit ihrer Gründung hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von IPL-Schönheitsgeräten für den Heimgebrauch entwickelt, mit über sechs Millionen verkauften Geräten in 17 Ländern und Regionen weltweit. 