Reims, France (ots/PRNewswire) -Piper-Heidsieck, die legendäre Champagnermarke, hat eine Werbekampagne im Zeichen des Kinos gestartet, um ihre Geschichte zusammen mit dem bekannten britischen Künstler Miles Aldridge in Szene zu setzen. Die Kampagne mit dem Titel "Twist the Script" (das Drehbuch neu interpretieren) zeigt, wie die Marke im Laufe ihrer Geschichte ihren ganz eigenen Weg gegangen ist und sich über Konventionen hinweggesetzt hat. "Twist the Script" interpretiert die Tradition mit einem kühnen, innovativen Flair neu.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/piper-heidsieck/9302251-en-piper-heidsieck-twists-the-script-iconic-heritageIm Mittelpunkt von "Twist the Script" stehen vier Schlüsselmomente aus der Vergangenheit von Piper-Heidsieck, die Aldridge in seinem unnachahmlichen Stil filmisch interpretiert. Diese Momente spiegeln den kühnen Weg der Champagnermarke wider, die seit 1785 immer wieder Grenzen überschreitet. Von der Bewältigung der Einschränkungen der Prohibitionszeit mithilfe einer cleveren Taktik bis hin zur gefeierten Verbindung mit der Kino-Ikone Marilyn Monroe - Piper-Heidsieck hat sich schon immer für Kühnheit und Innovation eingesetzt.Als visuelle Erweiterung der Kampagne wurde zum Start im September in Brooklyn, New York, ein eindrucksvolles Mural zu Aldridges Kunst enthüllt. Das von Colossal Media gestaltete Mural fängt das wagemutige Wesen von Piper-Heidsieck ein. Aldridge, der für seine Verwendung lebhafter Farben und eine einzigartige Mischung aus Mode und Surrealismus bekannt ist, hat bereits mit hochrangigen Modemagazinen und Luxusmarken zusammengearbeitet, sodass seine künstlerische Vision für diese Kampagne geradezu prädestiniert ist."Der fröhliche Ungehorsam der Marke gab mir die kreative Freiheit, ihre einzigartige Geschichte zu erforschen", erklärte Aldridge. "Die Neuinterpretation dieser legendären Momente war eine fantastische Möglichkeit, die kühne und filmische Essenz von Piper-Heidsieck einzufangen.""Twist the Script" hebt auch die aktuelleren Errungenschaften von Piper-Heidsieck hervor, darunter die Ernennung des 31-jährigen Chef de Caves, Émilien Boutillat, im Jahr 2018 und die Pionierleistung der Marke, im Jahr 2022 als erste Champagnermarke die B-Corp-Zertifizierung für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu erhalten. Diese Meilensteine spiegeln das kontinuierliche Engagement von Piper-Heidsieck wider, Konventionen in Frage zu stellen, und sind eine treibende Kraft hinter dem Ansatz, den die Marke heute bei ihrer Weinherstellung verfolgt.Der Chefwinzer Émilien Boutillat fügte hinzu: "Ob bei unserer Weinbereitungsphilosophie, den Produktionsmethoden, den Markenpartnerschaften oder der Verpackung - wir haben uns immer dafür eingesetzt, Dinge anders zu machen. Diese reiche Geschichte inspiriert mich weiterhin, wenn ich die Mischungen für unsere Cuvées herstelle und die Grenzen für eine immer kühnere Zukunft verschiebe."Piper-Heidsieck wird in über 100 Ländern genossen, und alle sechs Sekunden wird eine Flasche geleert - die Marke ist und bleibt ein Symbol für Innovation und Exzellenz. Mit Blick auf die Zukunft investiert die Champagnermarke weiterhin in Spitzentechnologien wie die Robotik für den nachhaltigen Weinbau und den Einsatz fortschrittlicher Maschinen bei der Champagnerherstellung.BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.