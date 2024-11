Führendes italienisches Reifenvertriebsunternehmen will Nachfrageprognose, Bestandsmanagement und Kundenservice optimieren

MAILAND, ITALIEN und BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 19. November 2024 / ToolsGroup, ein international führender Anbieter von Planungs- und Optimierungs-Software für den Einzelhandel und Lieferketten, wurde von Ciavarella Pneumatici, einem der führenden B2B-Reifenvertriebsunternehmen Italiens, ausgewählt, um die Lieferkettenplanungsprozesse der Firma zu optimieren. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, die Effizienz der Bedarfsplanung zu verbessern, die Bestandsleistung zu optimieren und das Serviceniveau zu erhöhen.

Ciavarella Pneumatici hat sich als Eckpfeiler im italienischen Reifenvertriebssektor etabliert und bedient den B2B-Markt in hervorragender Qualität. Der dynamische Ansatz des Unternehmens und das Engagement in Sachen Innovation haben die Expansion der Firma vorangetrieben und eine Aufstockung auf fünf strategisch gelegene Lagerhäuser für eine umfassende Abdeckung des mittel- und süditalienischen Marktes möglich gemacht. Ciavarellas effizientes Vertriebssystem, gepaart mit hochqualifizierten Mitarbeitern, ermöglicht eine rasche und pünktliche Lieferung und setzt damit branchenweit neue Maßstäbe im Kundenservice.

"In der aktuellen Marktdynamik legen wir unseren Schwerpunkt darauf, den Kunden bestmöglich zufriedenzustellen und gleichzeitig das Risiko von Überbeständen und Veralterung so gering wie möglich zu halten", erklärt William Ciavarella, Mitglied der Gründerfamilie. "Die moderne Lieferkettenplanungs- und -optimierungssoftware von ToolsGroup wird entscheidend dazu beitragen, unsere Bestandsmanagementstrategie zu verfeinern und unseren Wettbewerbsvorteil zu vergrößern. Wir sind zuversichtlich, dass ToolsGroup mit seinem fachlichen Know-how die Unterstützung bietet, die wir benötigen, um den komplexen Lieferkettenbetrieb bestmöglich zu bewältigen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, getreu unserem Motto: 'Your way, Your Business'."

Die Lösungen von ToolsGroup sind optimal auf die komplexen Lieferkettenherausforderungen von Ciavarella Pneumatici abgestimmt und ermöglichen das Handling verschiedener Lieferanten sowie eine optimale Nachfrageprognose für ein breites Produktsortiment, von hochwertigen Produkten bis hin zu Produkten mit geringer Umschlagshäufigkeit. Das System berücksichtigt kritische Variablen wie saisonale Schwankungen, unterschiedliche Vorlaufzeiten der Lieferanten und Produktlebenszyklen. Die Suite von ToolsGroup, die mit den Modulen Nachfrageplanung (Demand Planning), Bestandsoptimierung (Inventory Optimization) und Nachbestückung (Replenishment) ausgestattet ist, ermöglicht es Ciavarella, die Lagerbestände in seinem gesamten Vertriebsnetz zu optimieren. Mit Hilfe modernster Algorithmen vereinfacht das System komplexe Abläufe, berechnet optimale Bestandsziele, verringert den Bestand und verbessert die Lagerpositionierung. Damit sollte Ciavarella in der Lage sein, sein Betriebskapital zu minimieren und sein Dienstleistungsniveau zu erhöhen, was auch seine Position im Reifenhandel stärkt.

Inna Kuznetsova, CEO von ToolsGroup, kommentiert die Partnerschaft folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Firma Ciavarella Pneumatici, die genauso wie wir auf Innovation und Kompetenz im Supply Chain Management setzt. Unsere KI-gestützten Lösungen werden Ciavarella in die Lage versetzen, die komplexen Abläufe der Reifenbranche optimal zu bewältigen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, die den Bestand optimieren, die Prognosegenauigkeit verbessern und damit letztendlich die Kundenzufriedenheit erhöhen. Diese Partnerschaft unterstreicht das Bekenntnis von ToolsGroup, sich als Anbieter modernster Technologien zu profilieren, mit denen auch in schwierigen Märkten solide Geschäftsergebnisse erzielt werden."

Über Ciavarella Pneumatici

Ciavarella Pneumatici ist ein führendes nationales Unternehmen für den Vertrieb und Verkauf von Reifen, das vorwiegend den B2B-Markt bedient. Als einer der bedeutendsten Reifenhändler Italiens hat Ciavarella seine Präsenz auf fünf Lagerhäuser erweitert und bietet einen umfassenden Service in ganz Mittel- und Süditalien. Ciavarella zeichnet sich durch sein junges, dynamisches und innovationsorientiertes Konzept aus und reagiert mit seinen hochqualifizierten Mitarbeitern rasch auf die Bedürfnisse seiner Kunden. Das dezentrale Lagernetz des Unternehmens gewährleistet ein effizientes Vertriebssystem mit einem schnellen und pünktlichen Zustellservice, der sogar zweimal täglich liefert. Mit Unterstützung eines kompetenten und professionellen Verkaufsteams bietet Ciavarella besonders wettbewerbsfähige fachliche und kommerzielle Beratungsstrategien, getreu dem Motto: "Your way, Your Business".

Über ToolsGroup

Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn, Twitter und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Website www.toolsgroup.com.

