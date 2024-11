Die meistgehandelten Produkte: MicroStrategy mit weiteren Bitcoin-Zukäufen!

Am Dienstagvormittag fiel der DAX® knapp 250 Punkte nach unten. Damit notiert er unter der 19.000 Punkte-Marke. Die Stimmung der Anleger ist etwas getrübt. Die Vorgaben aus Übersee zeigen ein gemischtes Bild. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten sind drei Produkte auf den DAX®. Zudem sind Call-Optionsscheine auf NVIDIA heute stark gefragt.

Der US-Tech-Riese profitiert weiterhin stark vom KI-Hype. Experten warnen jedoch vor einer Korrektur. Der rasante Anstieg könnte nicht nachhaltig sein und die Konkurrenz wächst. Morgen werden die Quartalszahlen zum 3. Quartal bekannt gegeben. Dies könnte bei den Anlegern für wichtige Impulse sorgen. Die Aktie gab etwas nach. Auch bei den Blackwell-KI-Chips läuft es nicht ganz rund. Öfters kam es zu Problemen durch eine Überhitzung. Zu den meistgehandelten Produkten an diesem Morgen gehören ebenfalls Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy. Der Softwarehersteller hat weiter Bitcoins im Wert von mehreren Milliarden Euro gekauft. Diese Strategie sorgt für Aufregung. Seit dem Start der Investments in die Krypto-Währung vor 4 Jahren ist der Kurs der Aktie um mehr als 1.500 Prozent gestiegen. Diese Käufe festigen MicroStrategy's Position als größten börsennotierten Bitcoin-Halter.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818S 2,18 18934,00 Punkte 18747,07 Punkte 78,84 Open End DAX® Call HD81AA 1,22 18934,00 Punkte 18844,78 Punkte 125,19 Open End DAX® Call HD81PF 6,59 18934,00 Punkte 18298,39 Punkte 27,76 Open End DAX® Call HD0U3R 20,25 18934,00 Punkte 16920,50 Punkte 8,47 Open End DAX® Call HD11TA 19,34 18934,00 Punkte 17011,42 Punkte 8,84 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 10:38 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD699Z 4,17 141,95 USD 120,00 USD 3,74 14.01.2026 DAX® Put HD8GBZ 9,94 314,41 USD 220,00 USD 3,03 15.01.2025 NVIDIA Corp. Call HD5R78 23,11 141,95 USD 140,00 USD 5,77 18.06.2025 DAX® Put UG0CTX 6,20 18927,00 Punkte 19500,00 Punkte 31,28 13.12.2024 Siemens AG Call HD4Q26 1,24 177,03 EUR 195,00 EUR 13,00 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 10,79 380,25 USD 256,60 USD 3 Open End Coinbase Global Inc. Long HD7NZ1 16,22 317,45 USD 260,40 USD 5 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 8,31 44,515 EUR 36,52 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 16,10 594,20 EUR 466,03 EUR 5 Open End DAX® Long HC3TKM 6,39 18949,00 Punkte 17273,33 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.11.2024; 10:55 Uhr;

