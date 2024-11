Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges

Prädikat «Sehr gut» - LLB überzeugt beim Vergleichstest des Fuchsbriefe-Verlags



19.11.2024 / 14:42 CET/CEST





Vaduz, 19. November 2024 - Im unabhängigen Vergleichstest des Fuchsbriefe-Verlags von Vermögensmanagern im deutschsprachigen Raum schliesst die Liechtensteinische Landesbank (LLB) mit der Top-Bewertung «Sehr gut» ab. Sie platziert sich bei den «TOPS 2025» auf dem 6. Platz von allen geprüften Banken aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Die Markttest der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ beurteilen die Leistungen von Beratern und Banken aus Sicht der Kunden. Dabei arbeitet die Prüfinstanz nach einem zweistufigen Auswahlverfahren - dies auf Basis von anonym durchgeführten Beratungsgesprächen. Der Prüfer beurteilt das Beratungsgespräch bei der LLB mit «Sehr kompetent, hört gut zu und findet für mich das richtige Produkt». Acht Banken finden sich in diesem Jahr auf einem Goldrang - darunter auch die Liechtensteinische Landesbank. Insgesamt platziert sich die LLB auf dem 6. Platz aller geprüften Banken. Insgesamt wurden 70 Anbieter im deutschsprachigen Raum getestet. Die LLB erreicht den 1. Platz der besten Private-Banking-Anbieter aus Liechtenstein und den 4. Platz der besten Private-Banking-Anbieter aus Österreich. Wichtige Termine • Freitag, 21. Februar 2025, Veröffentlichung Jahresergebnis 2024 • Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'261 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 109.9 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability

Telefon +423 236 82 09, Fax +423 236 87 71, E-Mail ir@llb.li , Internet http://www.llb.li



