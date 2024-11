München (www.fondscheck.de) - Eigentlich taten die Notenbanken, was die Märkte von ihnen erwartet haben: Sie senkten die Leitzinsen, zunächst Ende September die Fed, dann Mitte Oktober die EZB, und die schon zum dritten Mal in Folge, so die Experten von Deka Investment.Aber das hätten die Börsen schon weitgehend vorweggenommen. So habe der Oktober im Zeichen der Konsolidierung gestanden. Außerdem habe die Präsidentschaftswahl in den USA ihre Schatten vorausgeworfen. Deren möglicher Ausgang - Trump oder Harris? - habe die Märkte verunsichert. ...

