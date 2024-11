Bitcoin hat kürzlich ein neues Allzeithoch von über 90.000 US-Dollar erreicht. Laut Cathie Wood Cathie Wood von ARK Invest hat der Markt noch einen "langen Weg vor sich" - next stop 1,5 Millionen US-Dollar?Cathie Wood erinnerte kürzlich in einem Interview mit CNBC daran, dass ARK Invest der erste öffentliche Vermögensverwalter war, der sich 2015 bei einem Preis von 250 US-Dollar in Bitcoin engagierte, "und wir denken, dass wir mit 90.000 US-Dollar noch einen langen Weg vor uns haben". Wood sagte, dass die anhaltende Dynamik durch "regulatorische Erleichterungen" angetrieben werden würde, eines der wichtigsten Dinge, die von der neuen US-Regierung erwartet werden. Nach seiner Wiederwahl hat …