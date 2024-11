Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of November 20, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN ---------------------------------- BEAR SQUAR X10 AVA 1 GB00BSJW5N02 ---------------------------------- BEAR KAFF X12 AVA 39 GB00BSJVKS75 ---------------------------------- BEAR EMBRAC X2 AVA 2 GB00BL057886 ---------------------------------- BEAR EVO X2 AVA 3 GB00BL06LY59 ---------------------------------- BEAR MSTR X2 AVA 2 GB00BQRJXJ12 ---------------------------------- BEAR NASD X12 AVA 22 GB00BQRNZH57 ---------------------------------- BEAR NIO X5 AVA 1 GB00BQRRBD55 ---------------------------------- BEAR SAVE X2 AVA 1 GB00BL048N78 ---------------------------------- BEAR OEMB X2 AVA 1 GB00BS9MQC69 ---------------------------------- BULL OEMB X2 AVA 1 GB00BS9MQS20 ---------------------------------- BULL PALL X15 AVA 15 GB00BSJL5049 ---------------------------------- BULL RUN X5 AVA 2 GB00BSJKTK93 ---------------------------------- BULL UBER X4 AVA 5 GB00BL06M973 ---------------------------------- MINI L GSAT AVA 2 GB00BL06PS79 ---------------------------------- MINI L NTG AVA 02 GB00BL06K480 ---------------------------------- MINI L OPCH AVA 2 GB00BL069T68 ---------------------------------- MINI S BAVA AVA 17 GB00BSJVKJ84 ---------------------------------- MINI S BOEING AVA 9 GB00BQRKD165 ---------------------------------- MINI S EVO AVA 15 GB00BL06NQ16 ---------------------------------- MINI S INSTAL AVA 16 GB00BSJT5F32 ---------------------------------- MINI S KFASTB AVA 1 GB00BNTS7J38 ---------------------------------- MINI S OEMB AVA 2 GB00BSJK7384 ---------------------------------- MINI S PEAB AVA 11 GB00BL06NL60 ---------------------------------- TURBO L NVDA AVA 151 GB00BQRQWL77 ---------------------------------- ASS4L 300 AVA GB00BSJSXT09 ---------------------------------- ASS4L 325 AVA GB00BSJSXV21 ---------------------------------- ASS4L 350 AVA GB00BSJSXW38 ---------------------------------- ASS4L 375 AVA GB00BSJSXX45 ---------------------------------- ASS4L 400 AVA GB00BSJT7F71 ---------------------------------- ASS4L 425 AVA GB00BSJVSK59 ---------------------------------- ATL4L 170 AVA GB00BSJT7K25 ---------------------------------- ATL4L 180 AVA GB00BSJT7L32 ---------------------------------- ATL4L 190 AVA GB00BSJSZB64 ---------------------------------- ATL4L 200 AVA GB00BSJSZC71 ---------------------------------- ATL4L 210 AVA GB00BSJSZD88 ---------------------------------- ATL4L 220 AVA GB00BSJSZF03 ---------------------------------- ATL4L 230 AVA GB00BSJSZG10 ---------------------------------- ATL4L 240 AVA GB00BSJSZH27 ---------------------------------- ATL4L 250 AVA GB00BSJSZJ41 ---------------------------------- ATL4L 260 AVA GB00BSJSZK55 ---------------------------------- BOL4L 240 AVA GB00BQRR2T89 ---------------------------------- BOL4L 250 AVA GB00BQRQ6606 ---------------------------------- BOL4L 260 AVA GB00BQRPX998 ---------------------------------- BOL4L 270 AVA GB00BQRPXB12 ---------------------------------- BOL4L 280 AVA GB00BQRPXF59 ---------------------------------- BOL4L 290 AVA GB00BQRPXG66 ---------------------------------- BOL4L 300 AVA GB00BQRPXK03 ---------------------------------- BOL4L 310 AVA GB00BQRPXN34 ---------------------------------- BOL4L 320 AVA GB00BQRPXP57 ---------------------------------- BOL4L 330 AVA GB00BQRPXQ64 ---------------------------------- BOL4L 340 AVA GB00BQRPXT95 ---------------------------------- BOL4L 350 AVA GB00BQRPXV18 ---------------------------------- BOL4L 360 AVA GB00BQRPXW25 ---------------------------------- BOL4L 370 AVA GB00BQRPXZ55 ---------------------------------- BOL4L 380 AVA GB00BS9MFQ33 ---------------------------------- BOL4L 390 AVA GB00BS9MFS56 ---------------------------------- BOL4L 400 AVA GB00BS9MKM48 ---------------------------------- BOL4L 410 AVA GB00BSJJCR49 ---------------------------------- BOL4L 420 AVA GB00BSJJCS55 ---------------------------------- BOL4L 430 AVA GB00BSJJCV84 ---------------------------------- BOL4L 440 AVA GB00BSJJCY16 ---------------------------------- BOL4L 450 AVA GB00BSJJCZ23 ---------------------------------- BOL4L 460 AVA GB00BSJK5B27 ---------------------------------- BOL4L 470 AVA GB00BSJK5F64 ---------------------------------- BOL4L 480 AVA GB00BSJKCL18 ---------------------------------- BOL4L 490 AVA GB00BSJKSZ71 ---------------------------------- ESS4L 275 AVA GB00BSJSXY51 ---------------------------------- ESS4L 300 AVA GB00BSJSXZ68 ---------------------------------- ESS4L 325 AVA GB00BSJSY084 ---------------------------------- ESS4L 350 AVA GB00BSJSY191 ---------------------------------- ESS4L 375 AVA GB00BSJT7C41 ---------------------------------- ESS4L 400 AVA GB00BSJT7D57 ---------------------------------- EVO4L 1000 AVA GB00BSJT7914 ---------------------------------- EVO4L 1250 AVA GB00BSJT7B34 ---------------------------------- SHB4L 100 AVA GB00BSJSZY91 ---------------------------------- SHB4L 110 AVA GB00BSJSZZ09 ---------------------------------- SHB4L 120 AVA GB00BSJT0034 ---------------------------------- SHB4L 130 AVA GB00BSJT0141 ---------------------------------- SHB4L 140 AVA GB00BSJT7799 ---------------------------------- NIB4L 45 AVA GB00BSJT7X53 ---------------------------------- NIB4L 50 AVA GB00BSJT7Y60 ---------------------------------- NIB4L 55 AVA GB00BSJT7Z77 ---------------------------------- NIB4L 60 AVA GB00BSJT8094 ---------------------------------- NIB4L 65 AVA GB00BSJVN222 ---------------------------------- SAA4L 200 AVA GB00BSJWPX07 ---------------------------------- SAA4L 210 AVA GB00BSJVSM73 ---------------------------------- SAA4L 220 AVA GB00BSJT8102 ---------------------------------- SAA4L 230 AVA GB00BSJT8219 ---------------------------------- SAA4L 240 AVA GB00BSJT8326 ---------------------------------- SAA4L 250 AVA GB00BSJSY209 ---------------------------------- SAA4L 260 AVA GB00BSJT8433 ---------------------------------- SAA4L 275 AVA GB00BSJSY316 ---------------------------------- SAA4L 290 AVA GB00BSJT8540 ---------------------------------- SAA4L 300 AVA GB00BSJSY423 ---------------------------------- SAA4L 310 AVA GB00BSJT8656 ---------------------------------- SAA4L 325 AVA GB00BSJSY530 ---------------------------------- SAA4L 350 AVA GB00BSJSY647 ---------------------------------- SSA4L 100 AVA GB00BQRQD253 ---------------------------------- SSA4L 105 AVA GB00BQRR2N28 ---------------------------------- SSA4L 110 AVA GB00BQRR8G70 ---------------------------------- SSA4L 45 AVA GB00BSJWBN21 ---------------------------------- SSA4L 48 AVA GB00BSJWBP45 ---------------------------------- SSA4L 50 AVA GB00BSJVN339 ---------------------------------- SSA4L 53 AVA GB00BSJWBQ51 ---------------------------------- SSA4L 55 AVA GB00BSJL5V54 ---------------------------------- SSA4L 58 AVA GB00BSJWBR68 ---------------------------------- SSA4L 60 AVA GB00BSJJC634 ---------------------------------- SSA4L 63 AVA GB00BSJWBS75 ---------------------------------- SSA4L 65 AVA GB00BSJJC857 ---------------------------------- SSA4L 70 AVA GB00BQRPW362 ---------------------------------- SSA4L 75 AVA GB00BQRPW693 ---------------------------------- SSA4L 80 AVA GB00BQRPW818 ---------------------------------- SSA4L 85 AVA GB00BQRPWB47 ---------------------------------- SSA4L 90 AVA GB00BQRPWD60 ---------------------------------- SSA4L 95 AVA GB00BQRPWF84 ---------------------------------- SWE4L 180 AVA GB00BQRQ6820 ---------------------------------- SWE4L 190 AVA GB00BQRPY186 ---------------------------------- SWE4L 200 AVA GB00BQRPY293 ---------------------------------- SWE4L 210 AVA GB00BQRPY418 ---------------------------------- SWE4L 220 AVA GB00BQRPY632 ---------------------------------- SWE4L 230 AVA GB00BQRPY749 ---------------------------------- SWE4L 240 AVA GB00BQRPY855 ---------------------------------- SWE4L 250 AVA GB00BQRPYC93 ---------------------------------- SWE4L 260 AVA GB00BQRPYD01 ---------------------------------- SWE4L 270 AVA GB00BQRPYG32 ---------------------------------- SWE4L 280 AVA GB00BQRQD360 ---------------------------------- SWE4L 290 AVA GB00BQRJQ920 ---------------------------------- SWE4L 300 AVA GB00BQRJRV14 ---------------------------------- TEL4L 28 AVA GB00BSJSYF38 ---------------------------------- TEL4L 30 AVA GB00BSJSYG45 ---------------------------------- TEL4L 33 AVA GB00BSJSYH51 ---------------------------------- TEL4L 35 AVA GB00BSJSYJ75 ---------------------------------- TEL4L 38 AVA GB00BSJSYK80 ---------------------------------- TEL4L 40 AVA GB00BSJT7807 ---------------------------------- TEL4L 43 AVA GB00BSJTJG27 ---------------------------------- ASS4X 275 AVA GB00BSJTKL43 ---------------------------------- ASS4X 300 AVA GB00BSJTKK36 ---------------------------------- ASS4X 325 AVA GB00BSJVXQ64 ---------------------------------- BOL4X 200 AVA GB00BQRR2M11 ---------------------------------- BOL4X 210 AVA GB00BQRQ6P99 ---------------------------------- BOL4X 220 AVA GB00BQRPVR32 ---------------------------------- BOL4X 230 AVA GB00BQRPVQ25 ---------------------------------- BOL4X 240 AVA GB00BQRPVN93 ---------------------------------- BOL4X 250 AVA GB00BQRPVL79 ---------------------------------- BOL4X 260 AVA GB00BQRPVJ57 ---------------------------------- BOL4X 270 AVA GB00BQRPVG27 ---------------------------------- BOL4X 280 AVA GB00BQRPVD95 ---------------------------------- BOL4X 290 AVA GB00BS9MFL87 ---------------------------------- BOL4X 300 AVA GB00BS9MFJ65 ---------------------------------- BOL4X 310 AVA GB00BS9MJC76 ---------------------------------- BOL4X 320 AVA GB00BSJJ2743 ---------------------------------- BOL4X 330 AVA GB00BSJJ2529 ---------------------------------- BOL4X 340 AVA GB00BSJJ2412 ---------------------------------- BOL4X 350 AVA GB00BSJK4712 ---------------------------------- BOL4X 360 AVA GB00BSJK4480 ---------------------------------- BOL4X 370 AVA GB00BSJKCZ53 ---------------------------------- BOL4X 380 AVA GB00BSJKSK29 ---------------------------------- ESS4X 275 AVA GB00BSJTL220 ---------------------------------- ESS4X 300 AVA GB00BSJTL113 ---------------------------------- EVO4X 1000 AVA GB00BSJTK032 ---------------------------------- SHB4X 100 AVA GB00BSJTKS12 ---------------------------------- SHB4X 90 AVA GB00BSJVNG68 ---------------------------------- NIB4X 40 AVA GB00BSJTK149 ---------------------------------- NIB4X 50 AVA GB00BSJVSG14 ---------------------------------- SAA4X 180 AVA GB00BSJWKK23 ---------------------------------- SAA4X 190 AVA GB00BSJTJZ16 ---------------------------------- SAA4X 200 AVA GB00BSJTJY09 ---------------------------------- SAA4X 210 AVA GB00BSJTJX91 ---------------------------------- SAA4X 220 AVA GB00BSJTJW84 ---------------------------------- SAA4X 230 AVA GB00BSJTJV77 ---------------------------------- SAA4X 240 AVA GB00BSJTJT55 ---------------------------------- SSA4X 45 AVA GB00BSJLP590 ---------------------------------- SSA4X 50 AVA GB00BSJJNF99 ---------------------------------- SSA4X 55 AVA GB00BSJJ1V11 ---------------------------------- SSA4X 60 AVA GB00BQRPTW47 ---------------------------------- SSA4X 65 AVA GB00BQRPTV30 ---------------------------------- SSA4X 70 AVA GB00BQRPTS01 ---------------------------------- SSA4X 75 AVA GB00BQRPTQ86 ---------------------------------- SSA4X 80 AVA GB00BQRR2K96 ---------------------------------- SWE4X 150 AVA GB00BQRQ6T38 ---------------------------------- SWE4X 160 AVA GB00BQRPW255 ---------------------------------- SWE4X 170 AVA GB00BQRPW149 ---------------------------------- SWE4X 180 AVA GB00BQRPVZ16 ---------------------------------- SWE4X 190 AVA GB00BQRPVW84 ---------------------------------- SWE4X 200 AVA GB00BQRPVV77 ---------------------------------- SWE4X 210 AVA GB00BQRJL640 ---------------------------------- SWE4X 220 AVA GB00BQRJJW62 ---------------------------------- TEL4X 28 AVA GB00BSJTK362 ---------------------------------- TEL4X 30 AVA GB00BSJTK255 ---------------------------------- TEL4X 33 AVA GB00BSJWKJ18 ---------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.