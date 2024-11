Bernecker-Daily

Der chinesische Technologiekonzern schaffte im abgelaufenen Quartal ein Umsatzwachstum von 30 % auf umgerechnet 11,8 Mrd. € und lag damit über der Konsensschätzung von 11,54 Mrd. €. Der Nettogewinn belief sich auf 683 Mio. €, rund 13 % über Markterwartung. Das mit 51 % Umsatzanteil wichtige Smartphone-Geschäft zeigt ein Wachstum um 14 %, das IoT-Segment wächst mit 26 %. Aus dem neuen Bereich für Elektrofahrzeuge kamen rd. 1,24 Mrd. € Umsatz. Im Gesamtjahr wird XIAOMI auf gut 45 Mrd. € Umsatz und 2,9 Mrd. € Nettogewinn taxiert. Damit ergibt sich für 2024 ein KGV um 30, was bei dem gezeigten Wachstum akzeptabel, aber nicht mehr günstig ist.Dies ist ein Auszug aus der heutigenvom 19.11.2024.Außerdem in dieser Ausgabe u. a.:- Der Markt sucht Orientierung- DATAGROUP: Aus eins wird zwei- Will TRUMP MEDIA in den Kryptohandel?- Absturz der WocheIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!