Schwanstetten (ots) -DECATHLON ruft das Proteinpulver "Whey Schoko 30G" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2026 und dem Verkaufszeitraum vom 07.11.2024 bis 14.11.2024 zurück. Betroffen ist nur die Charge 2429700006.Gefährliches Risiko für körperliche SchädenDas entsprechende Produkt könnte laut DECATHLON unter Umständen ein Risiko für körperliche Schäden beim Verbraucher mit sich bringen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Proteinpulver metallische Fremdkörper enthält.DECATHLON rät zur RückgabeNach Aussage des Herstellers sollte die Chargenummer auf dem Produkt überprüft werden. Falls das Produkt vom Rückruf betroffen ist sollte es nicht verzehrt sondern in der nächstgelegenen DECATHLON Filiale zurück gegeben werden. Der Kaufpreis wird in diesem Fall zurückerstattet.Ausführliche Informationen zu diesem Produktrückruf finden Sie auch beim Verbraucherportal Einfach-Sparsam.de: https://www.einfach-sparsam.de/produktwarnung-proteinpulver-whey-schokoÜber einfach-sparsam.deDas 2006 live gegangene Verbraucher-Sparportal www.einfach-sparsam.de zählt zu den ältesten Portalen seines Segments. Gestartet mit der Idee, alles, was im Internet zum Thema Sparen zu finden ist, dem User gebündelt auf einem Portal anzubieten, wurde das Angebot durch Gutscheine, Rabattaktionen, Gratisangebote Supermarkt-Coupons erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl namhafter Onlineshops kann der Nutzer beim Online-Einkauf viel Geld sparen. Betreiber der Plattform einfach-sparsam.de ist die 1337 UGC GmbH in Schwanstetten bei Nürnberg und Leipzig.Pressekontakt:1337 UGC GmbHAm Sägerhof 3D-90506 SchwanstettenHerr Dominik Jaworskitel: +49 9170 9465 205e-mail: dominik.jaworski@1337ugc.deinternet: https://www.einfach-sparsam.deOriginal-Content von: einfach-sparsam.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174482/5912337