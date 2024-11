Die Siemens-Aktie erlebte am Dienstag eine deutliche Kurskorrektur, nachdem sie in der Vorwoche noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 177,60 Euro. Trotz des Rückgangs notiert die Aktie im laufenden Jahr noch mit einem Plus von knapp 5 Prozent, während der DAX einen Jahresgewinn von 13 Prozent verzeichnet.

Analysten sehen begrenzte Dynamik

Ein Analyst der Bank of America strich seine Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie und prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 nur begrenzte Dynamik. Besonders im Bereich Digital Industries wird eine schleppende Erholung erwartet, was das neue Geschäftsjahr bremsen könnte. Die Stärken im Bereich Smart Infrastructure und die Impulse vom Kapitalmarkttag seien bereits eingepreist. Experten rechnen für 2025 mit einem Gewinn von 11,14 Euro je Siemens-Aktie.

