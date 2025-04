AIXTRON wird seine Q1-Zahlen am 30. April veröffentlichen. Der Umsatzkorridor liegt laut Unternehmensausblick bei 90-110 Mio. EUR, verglichen mit der Schätzung von mwb research von 104 Mio. EUR (-12% yoy). Der Auftragseingang wird auf 108 Mio. EUR geschätzt (-10% yoy), was sowohl saisonale Effekte als auch eine anhaltend verhaltene Nachfrage in den SiC- und GaN-Endmärkten widerspiegelt. Margen dürfte zusätzlich durch eine Abfindungszahlung im mittleren einstelligen Millionenbereich belastet werden, die im Rahmen laufender Restrukturierungen anfällt. Dies ebnet jedoch den Weg für jährliche Kosteneinsparungen von rund 5 Mio. EUR, entsprechend einem Margenanstieg um etwa 1 Prozentpunkt ab Q2. Die Abweichung in der Jahresperformance 2024 vs. 2025 ist primär auf einen nachlassenden LED-Sondereffekt aus dem Vorjahr zurückzuführen. Verkürzte Lieferzeiten (3-4 Monate vs. zuvor 6-9 Monate) erlauben AIXTRON eine beschleunigte Auftragsumsetzung und bereiten den Boden für eine saisonale Belebung bereits ab Q2. Der Fokus der Analysten liegt daher klar auf dem Ausblick für das zweite Quartal (mwb-Schätzung: 116 Mio. EUR Umsatz). Angesichts einer einzigartigen Marktposition, wachsender Endmärkte und klarer struktureller Vorteile sehen die Analysten von mwb research die aktuelle Bewertung als attraktiven Einstiegszeitpunkt und bekräftigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE