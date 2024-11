Befindet sich der deutsche Automobilkonzern Volkswagen in der schlimmsten Krise seit über 30 Jahren? Laut Experten spricht ein Grund dagegen. Können Anleger also bald auf bessere Zeiten für die Aktie hoffen? Bereits am Donnerstag treffen sich in Wolfsburg der Autokonzern Volkswagen und die Gewerkschaft IG Metall zu einer neuen Verhandlungsrunde, in der es wieder um die ausgedehnten Sparmaßnahmen des Unternehmens und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten ...

