Die BioNTech-Aktie hat nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten kräftig nachgegeben und notiert seitdem fast -10% tiefer bei aktuell 101,87 US$. Was fürchten die Anleger? Und ist das nur vorübergehend, sodass sich jetzt ein Kauf anbieten könnte? Der Kennedy-Schock Er trägt eigentlich einen klangvollen Namen, in diesem Fall weckt er allerdings Befürchtungen: Die Rede ist von Robert F. Kennedy Jr., kurz RFK genannt. Er ist der Sohn von Robert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...