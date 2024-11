EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

SURTECO GROUP SE veröffentlicht Stellungnahme zum Pflichtangebot der BANASINO INVESTMENTS S.à r.l. Buttenwiesen, 19. November 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes eine gemeinsame Stellungnahme zum Pflichtangebot der BANASINO INVESTMENTS S.à r.l. veröffentlicht. In dieser wird unter anderem erläutert, dass die Mitglieder des SURTECO-Pools, welche insgesamt 56,87% der Stimmrechte an der SURTECO GROUP SE halten, nicht beabsichtigen, das Pflichtangebot zu einem Preis von EUR 16,96 je SURTEO-Aktie für die im SURTECO-Pool gebundenen SURTECO-Aktien anzunehmen. Zudem beabsichtigt kein Mitglied des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats das Angebot für die von ihm gehaltenen Aktien anzunehmen. Des Weiteren sehen Vorstand und Aufsichtsrat keine Grundlage, den Aktionären der SURTECO GROUP SE die Annahme das Angebots zu empfehlen. Diese Aussage wird in der Stellungnahme ausführlich erläutert. Der vollständige Text der Stellungnahme ist auf der Homepage der Gesellschaft www.surteco.com unter dem Menüpunkt Investor Relations - Übernahmeangebot veröffentlicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterung oder Ergänzung zu den Aussagen in der gemeinsamen Stellungnahme dar.

Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 26 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 835 Mio. €, davon 20 % in Deutschland, 39 % im europäischen Ausland und weitere 41 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.



