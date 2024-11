MRH Trowe hat die CRM Makler GmbH übernommen. Der Sepzialmakler CRM ist für mehrere Creditreform-Gesellschaften Norddeutschlands Kompetenz-Center im Bereich Forderungsabsicherung und Unternehmensliquidität. Außerdem baut MRH Trowe seine Beteiligung an Hansekontor Nord West aus. MRH Trowe hat einen weiteren Zukauf verkündet: Der Industriemakler hat sämtliche Gesellschaftsanteile der in Hamburg ansässigen CRM Makler GmbH erworben. Mit der Übernahme will MRH Trowe das Angebot im Geschäftsfeld Finance ...

