Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch und Regierungsrätin Dominique Hasler informierten am 19. November 2024 über das im kommenden Jahr anstehende 30-jährige Jubiläum der liechtensteinischen EWR-Mitgliedschaft. Das Jubiläum wird am 15. Mai 2025 mit einem öffentlichen Festakt für die Bevölkerung begangen. Zudem wird eine Bürger- und Unternehmensbefragung über die Wahrnehmung des EWR sowie die Chancen und Herausforderung der liechtensteinischen Mitgliedschaft durchgeführt werden.Bürger- und Unternehmensbefragung geplantUm die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Liechtensteins sowie der ansässigen Unternehmen noch besser im EWR-Kontext vertreten zu können, wird in Zusammenarbeit mit der Universität Liechtenstein eine Bürger- und Unternehmensbefragung durchgeführt. Regierungschef Daniel Risch lädt die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen zu einer regen Beteiligung ein. "Ziel der Befragung ist es auch, ein Stimmungsbild über die Einstellung der liechtensteinischen Bürgerinnen und Bürger zum EWR zu erhalten - jede Antwort zählt!", betont Regierungschef Daniel Risch. Die daraus gezogenen Resultate und Erkenntnisse werden in den "Bericht und Antrag betreffend 30 Jahre EWR Mitgliedschaft des Fürstentums Liechtenstein im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)" einfliessen, welcher im Mai-Landtag 2025 behandelt werden soll.Öffentlicher Festakt am 15. Mai 2025Regierungsrätin Dominique Hasler informierte anschliessend, dass am 15. Mai 2025 ein öffentlicher Festakt im SAL in Schaan stattfinden wird. Die gesamte liechtensteinische Bevölkerung ist herzlich eingeladen, den Meilenstein der 30-jährigen EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins zu feiern. Im Frühjahr 2025 erfolgen die offiziellen Einladungen an die Haushalte. Im Rahmen des Festakts wird die Entwicklung des EWR von den Anfängen bis heute aufgezeigt. Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines EU-Programms, beleuchten die Vergangenheit und geben zugleich einen Ausblick auf die Zukunft des EWR. "Der Festakt soll vor allem dazu Anlass bieten, für das mutige "Ja" zum EWR-Beitritt vor 30 Jahren zu danken sowie die Erfolgsgeschichte des EWR zu feiern", so Regierungsrätin Dominique Hasler.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925939