Norderstedt (ots) -Eine hochwertige Solaranlage mit Speicher muss nicht teuer sein. Lukas Linthout und Konstantin Tuludis, die Gründer der Voltpol GmbH, bieten ihren Kunden Premium-Solaranlagen zu erschwinglichen Preisen. Dabei setzen sie auf Komponenten renommierter Hersteller und betreuen das gesamte Projekt von der Planung bis zum Netzanschluss, sodass Hauseigentümer komfortabel und sicher selbst zu Stromproduzenten werden. Warum Speichermodule jetzt sinnvoller sind als je zuvor, erfahren Sie hier.Wer die maximale Autarkie mit einer Solaranlage anstrebt, ist dringend auf einen Speicher angewiesen. Anders als noch vor drei oder vier Jahren sind die Speichermodule nicht mehr unmenschlich teuer und amortisieren sich damit nicht erst in 25 Jahren, sondern in einigen Fällen bereits nach weniger als zehn. Dank der Strombörse und dynamischer Strompreise ist es zudem auch ohne sonniges Dach möglich, von einem Speicher zu profitieren. "Je nach Tageszeit variieren die Preise pro Kilowattstunde an der Strombörse. Nachts können Stromkunden teilweise sogar fast kostenlos Strom beziehen und in den Speicher laden", erklärt Lukas Linthout von der Voltpol GmbH."Es empfiehlt sich daher, bei der Anschaffung eines Speichers von Anfang an größer zu denken", ergänzt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis. "Besonders bei Häusern, die wenig Sonne bekommen oder nicht für die Installation einer Solaranlage geeignet sind, sind ein großer Speicher und ein dynamischer Stromtarif äußerst sinnvoll. Diese Kombination ermöglicht es nämlich, auch ohne große Photovoltaikanlage von den Vorteilen eines Speichers zu profitieren." Mit der Voltpol GmbH stehen die Experten Privatkunden bei ihrem PV-Projekt zur Seite. Dabei bieten sie alles aus einer Hand - von der Erstberatung über die Planung bis hin zur fachgerechten Montage. Mit ihrem KI-gestützen Energie-Managementsystem AI.leen haben sie außerdem eine Lösung konzipiert, um den Handel an der Strombörse zu automatisieren und Verbrauchern so mehr Flexibilität und Profitabilität am Energiemarkt zu ermöglichen. Wann und warum es sinnvoll ist, einen möglichst großen Stromspeicher zu installieren, haben Lukas Linthout und Konstantin Tuludis im Folgenden zusammengefasst.Neuerungen in der Energiebranche machen Stromspeicher salonfähigStromspeicher haben es in Deutschland nie einfach gehabt: Während einerseits der Kostenpunkt viele Menschen bislang davon abhielt, ihre Solaranlage mit einem Speicher ausstatten zu lassen, hegen andere Bedenken wegen der Sicherheit der Systeme, da Lithium-Ionen-Akkus, die gängigste Speichertechnologie, bei falscher Handhabung in Flammen aufgehen können. Beide Probleme gehören jedoch der Vergangenheit an. So setzen immer mehr Speicherhersteller auf Akkus, die auf nicht brennbarem Eisenphosphat basieren. Indes sinken die Preise zunehmend - Speicher werden also immer sicherer und leistungsstärker und bezahlen sich durch die Ersparnis gegenüber dem Netzstrom schneller selbst ab.Hinzu kommen sogenannte dynamische Stromtarife - Tarife, bei denen der Verbraucher keinen festen Preis pro Kilowattstunde bezahlt, sondern den Strom zum aktuellen Preis direkt von der Strombörse bezieht. Der Preis hängt dabei davon ab, wie viel Überschuss aktuell erzeugt wird. Nachts kommen teils sogar negative Strompreise zustande, sodass der Abnehmer auch einschließlich des Netzentgelts überhaupt nichts zahlt, da er das Netz entlastet.Mit Speichermodulen dynamische Strompreise optimal nutzenUm von dynamischen Strompreisen zu profitieren, werden grundsätzlich drei Dinge benötigt: eine Lizenz für den Stromhandel, die im dynamischen Tarif in der Regel inbegriffen ist, ein Speichermodul und ein System, das den Strom kauft und in den Speicher lädt. Letzteres realisiert beispielsweise die Voltpol GmbH mittels einer Zusatzkomponente am Wechselrichter der Solaranlage, die KI-gesteuert auf die Strombörse zugreift, den günstigsten Zeitpunkt ermittelt, Strom einkauft und den Speicher auflädt. Auf diese Weise erzielen Haushalte die maximale Ersparnis, da sie bei Bedarf auch tagsüber, wenn sie mehr Strom benötigen, von günstig eingekauftem Strom aus dem Speicher profitieren können.Anstelle einer größeren Solaranlage ist es in vielen Fällen sogar günstiger, einen großen Speicher anstelle einer besonders großen Solaranlage anzuschaffen. Anders als eine Solaranlage ist nämlich die Installation eines Speichers nicht von der Beschaffenheit des Dachs oder den Lichtverhältnissen abhängig, sodass auch Häuser mit vielen Dachfenstern oder verschatteten beziehungsweise für Solaranlagen ungeeigneten Dächern problemlos mit Stromspeichern ausgestattet werden können. Bei Objekten, bei denen eine Solaranlage schwer umsetzbar ist, empfiehlt sich ein Speicher mit einer Kapazität von 20 bis 40 Kilowattstunden. Dieser ermöglicht es, nachts genug Strom zu laden, um die Bedürfnisse eines durchschnittlichen Haushalts tagsüber größtenteils zu decken.Günstiger Strom auch bei schattigem DachDass dieses Modell funktioniert, zeigen inzwischen zahlreiche Beispiele aus dem Alltag der Voltpol GmbH: So hatte zum Beispiel ein Kunde aus Niedersachsen, der in einem Wald wohnt, das Problem, dass die umliegenden Bäume sein Dach größtenteils verschatten. Anstelle einer möglichst großen Solaranlage entschied er sich daher für ein System mit weniger Paneelen, die strategisch so platziert wurden, dass sie möglichst viel Sonne erhalten. Ergänzend dazu erhielt der Kunde einen großen Speicher, um die geringere Leistung seiner Anlage durch günstigen Strom von der Strombörse zu kompensieren.Mit dem drohenden Wegfall der Einspeisevergütung sind derartige Modelle inzwischen jedoch nicht nur in Härtefällen sinnvoll, in denen eine Solaranlage nur wenig Ertrag liefert. Vielmehr stellen Stromspeicher, die smart günstigen Strom für den Tag laden, eine sinnvolle Ergänzung für jede Anlage dar, um die maximale Ersparnis zu erzielen. Dabei ist es jedoch unerlässlich, die Auslegung der Anlage und des Speichers den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Interessierte sollten also von Beginn an auf einen Partner wie die Voltpol GmbH setzen, um bestmöglich zu profitieren.Möchten Sie trotz steigender Strompreise weiterhin günstigen Strom beziehen oder sogar fast gänzlich vom Netz unabhängig werden? 