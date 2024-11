San Francisco (ots/PRNewswire) -SAN FRANCISCO, 19. November 2024 /PRNewswire/ - MoEngage, die führende kanalübergreifende Customer-Engagement-Plattform, der mehr als 1.350 Marken vertrauen, wurde in The Forrester Wave als "Strong Performer" ausgezeichnet: Cross-Channel Marketing Hubs, Bericht Q4 2024. MoEngage erhielt die höchstmögliche Bewertung in den Bereichen Innovation und Roadmap sowie in fünf weiteren Kriterien."Die Anerkennung als "Strong Performer" ist für uns eine Bestätigung unserer Bemühungen, Verbrauchermarken dabei zu helfen, sich mit Echtzeit-Einblicken und personalisierter kanalübergreifender Kommunikation schnell an die sich wandelnden Kundenerwartungen anzupassen", sagte Raviteja Dodda, Mitbegründer und CEO von MoEngage. "MoEngage wurde speziell für Vermarkter entwickelt, die Agilität einer schwerfälligen Komplexität vorziehen. Unsere KI-Engine Sherpa ist eine leistungsstarke Kombination aus prädiktiver und generativer KI, die in Echtzeit Einblicke in das Kundenverhalten bietet und dabei hilft, personalisierte Erlebnisse über elf Kanäle hinweg zu liefern."In dem Bericht stellt Forrester fest, dass die Referenzkunden von MoEngage das Unternehmen mit der höchsten Gesamtzufriedenheit bewertet haben, und erklärt, dass MoEngage für Vermarkter geeignet ist, die eine kooperative Arbeitsbeziehung mit einem agilen Partner suchen, der sie bei der Implementierung ihrer CCMH-Umgebung unterstützt.Kürzlich kündigte MoEngage eine native bidirektionale Integration mit Salesforce CRM an und ist damit die erste kanalübergreifende Marketingplattform, die dies tut. Darüber hinaus hat MoEngage Coupon-Management-Funktionen und Connected Apps eingeführt, ein Low-Code-Framework, das Marketingfachleuten dabei hilft, Daten aus Messaging-Kanälen, Werbe- und Retargeting-Plattformen, Data Warehouses, IVR, Chatbots und mehr zu kombinieren.Wenn Sie mehr über die MoEngage-Plattform und die Einschätzung des CCMH-Marktes durch Forrester erfahren möchten, können Sie hier (https://hubs.ly/Q02YtLYd0) eine kostenlose Kopie des Forrester Wave-Berichts anfordern.Informationen zu MoEngageMoEngage ist eine kundenorientierte Plattform für Verbrauchermarken, die Marketingfachleuten und Produktverantwortlichen KI-gestützte Erkenntnisse zur Verfügung stellt, um kanalübergreifende Erlebnisse zu schaffen, die Kunden begeistern. Mehr als 1.350 globale Verbrauchermarken wie SoundCloud, Poshmark, Citi, Nestlé, Domino's, McAfee, Samsung, 7-Eleven, Deutsche Telekom und viele mehr vertrauen auf MoEngage, um personalisierte und nahtlose digitale Erlebnisse zu ermöglichen. Verbrauchermarken in 60 Ländern nutzen MoEngage, um digitale Erlebnisse für über 1,8 Milliarden Kunden jeden Monat zu ermöglichen.MoEngage hat Niederlassungen in 13 Ländern und wird von Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.Um mehr über MoEngage zu erfahren, besuchen Sie www.moengage.com oder senden Sie eine E-Mail an hello@moengage.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/5032301/image_5013157_21016134_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/moengage-ist-ein-strong-performer-im-q4-2024-analystenbericht-uber-cross-channel-marketing-hubs-302310113.htmlPressekontakt:Aditya Vempaty,VP Marketing for North America,aditya.v@moengage.comOriginal-Content von: MoEngage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153074/5912423