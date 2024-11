NationsBenefits®, die führende Fintech-, Leistungs- und Ergebnisplattform für das Gesundheitswesen, gab die Übernahme von Good Measures bekannt, der führenden Plattform für "Food as Medicine", die Gesundheitspläne und deren Mitglieder unterstützt. Good Measures kombiniert klinisches Coaching, firmeneigene Technologie und personalisierte Ernährungsempfehlungen, um die Gesundheit durch Lösungen, bei denen Lebensmittel als Medizin eingesetzt werden, zu verbessern.

Diese strategische Übernahme positioniert NationsBenefits als einzige vertikal integrierte Plattform, die Fintech, Gesundheitswesen und Ergebnisse nahtlos miteinander verbindet. Mit seinen über 100 Managed-Care-Kunden ist NationsBenefits bereits einer der größten Anbieter von gesunden Lebensmitteln für das Gesundheitswesen. Dies verdankt das Unternehmen seinem vertikal integrierten, medizinisch maßgeschneiderten Mahlzeitenprogramm NationsMarket und seiner Directed-Spend-Flex-Card-Plattform. Durch die Integration der patentierten Technologie und der klinischen Unterstützung von Good Measures, die in allen 50 Bundesstaaten verfügbar ist, wird NationsBenefits die Kraft von Lebensmitteln als medizinische Lösungen auf beispiellose Weise nutzen. Gemeinsam wird NationsBenefits als einziges Unternehmen im Gesundheitswesen, das Lebensmittel, Zusatzleistungen, Lebensmittel als Medizin und Flex-Card-Lösungen unter einem Dach vereint, ein beispielloses Engagement der Mitglieder für die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse erzielen und so bessere Ergebnisse und ein vereinfachtes Mitgliedererlebnis erzielen.

NationsBenefits wurde 2015 von Dr. Glenn Parker gegründet und ist seitdem branchenführend, indem es seinen Kunden ganzheitliche Lösungen für die Gesundheitsversorgung anbietet. "Diese Übernahme zeigt unseren Kunden und ihren Mitgliedern, dass wir uns als Plattform für das Engagement von Vollmitgliedern im Gesundheitswesen stark für Innovation einsetzen. Im Rahmen dieser Plattform bieten Ernährungsempfehlungen, die Lieferung von Mahlzeiten und klinische Beratung besonders überzeugende Möglichkeiten, die Mitglieder unserer Krankenversicherungskunden während ihres gesamten Gesundheitspfads zu unterstützen und mit ihnen in Kontakt zu treten", sagte Dr. Parker.

"Wir freuen uns sehr, in dieser für die Gesundheitsbranche entscheidenden Zeit mit NationsBenefits zusammenzuarbeiten", sagte Donna K. Lencki, CEO von Good Measures. "Die Mission von Good Measures wird fortgesetzt und wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese starke Kombination auf den Markt haben wird. Dank der großen Reichweite von NationsBenefits mit 20 Millionen Mitgliedern und über 100 Kunden im Bereich Krankenversicherung haben wir jetzt die außergewöhnliche Gelegenheit, ein umfassendes Angebot an Ernährungslösungen in großem Maßstab bereitzustellen. Sowohl Stefany als auch ich freuen uns darauf, diese Vision voranzutreiben."

Mitbegründerin und President Stefany Shaheen fügte hinzu: "Good Measures wurde gegründet, um Menschen mit ernährungsbedingten Erkrankungen zu helfen. Diese Übernahme ermöglicht es, landesweit Krankenversicherungen mit umfassenden Ernährungsangeboten zu versorgen, von der Lieferung von Mahlzeiten und Lebensmitteln bis hin zu klinischer Beratung und individuellen Ernährungsplänen."

"Es ist deutlich geworden, dass Lebensmittel eine immer wichtigere Komponente des Leistungsangebots von Krankenversicherungen sind. Bei NationsBenefits sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, die Mitglieder auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit durch einen personalisierten Ernährungsplan und Bildungsinhalte zu unterstützen, damit die Mitglieder nicht nur die Lebensmittel auswählen können, die ihren gesundheitlichen Bedürfnissen am besten entsprechen, sondern diese Lebensmittel auch auf nahtlose Weise geliefert bekommen", sagte Michael Parker, Co-CEO von NationsBenefits. "Für Krankenversicherungen und ihre Partner ist es von entscheidender Bedeutung, ihren Mitgliedern wertvolle Lösungen anzubieten, die zu besseren Ergebnissen führen. Good Measures ermöglicht es NationsBenefits, die Gesundheitsergebnisse durch Lebensmittel- und Ernährungsdienstleistungen weiter zu verbessern."

Über NationsBenefits®

NationsBenefits® ist ein führender Anbieter von Zusatzleistungen, Fintech-Lösungen und Ergebnissen für die Gesundheitsbranche. In Zusammenarbeit mit Managed-Care-Organisationen bietet NationsBenefits innovative Lösungen für das Gesundheitswesen, Datenanalysen zur Schließung von Lücken und Fintech-Dienstleistungen, die darauf abzielen, das Wachstum zu fördern, Kosten zu senken und die Zufriedenheit der Mitglieder zu steigern. Durch den Einsatz modernster Technologie und strategischer Partnerschaften mit Einzelhändlern ermöglicht NationsBenefits Krankenversicherungen, wirkungsvolle Zusatzleistungen anzubieten, die die Erfahrungen der Mitglieder optimieren und unmittelbare gesundheitliche Ergebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter NationsBenefits.com.

Über Good Measures

Good Measures verändert die Schnittstelle zwischen präskriptiver Ernährung und Gesundheitsmanagement. Das Unternehmen verfügt über lizenzierte Kliniker in allen 50 Bundesstaaten und kombiniert klinisches Coaching, firmeneigene Technologie und personalisierte Ernährungsempfehlungen, um die Gesundheitsergebnisse positiv zu beeinflussen und soziale Einflussfaktoren für die Gesundheit zu berücksichtigen. Good Measures ist ein strategischer Partner für Krankenversicherungen, Regierungsprogramme wie Medicare und Medicaid, Arbeitgeber, Anbieter und Pflegeunternehmen.

