Aya Gold & Silver: Hochgradige Funde und Ausbau der Silberproduktion

Aya Gold & Silver hat bedeutende Fortschritte in seiner Zgounder-Silbermine gemeldet. Mit beeindruckenden Bohrergebnissen und dem Ausbau der Produktionskapazitäten sieht das Unternehmen seine Marktposition im globalen Silbersektor gestärkt. Hochgradige Silberfunde in Zgounder Das Unternehmen präsentierte die Ergebnisse seines jüngsten Bohrprogramms, die vielversprechende Silbervorkommen in mehreren Bereichen der Zgounder-Mine zeigen:



• Zentralzone: Das Bohrloch durchteufte 2.165 Gramm Silber pro Tonne (g/t Ag) über 21 Meter, einschließlich 4.600 g/t Ag über 3,5 Meter.



• Westzone: In der Nähe des Granitkontakts zeigte sich 1.151 g/t Ag über 21 Meter, mit Spitzenwerten von 3.290 g/t Ag über 6 Meter.



• Ostzone: Ein Bohrloch der Ostzone lieferte Werte von 3.955 g/t Ag über 4 Meter.



Im Vergleich zu Branchennormen, bei denen Gehalte ab etwa 1. 000n g/t Ag hochgradig und attraktiv im Untertagebau. Aus diesem Grund sind Werte wie 4.600 g/t Ag außergewöhnlich hoch. Sie stehen für eine überdurchschnittliche Wirtschaftlichkeit und unterstreichen das Potenzial der Zgounder-Mine, die bereits jetzt als eine der hochgradigen Silberlagerstätten in der Region gilt. Untertagebau als Schlüssel zur Erschließung Die Zgounder-Mine nutzt moderne Untertagebau-Methoden, die sich speziell für hochgradige, aber schmale Erzgänge eignen. Im Gegensatz zum Tagebau, der sich häufig auf größere, jedoch niedriggradigere Erzkörper konzentriert, erfordert der Untertagebau Präzision und fortschrittliche Sicherheitsvorkehrungen. Aya setzt dabei auf moderne Stützsysteme wie Stahlseilanker und Spritzbeton, die die Stabilität des Untergrunds sicherstellen, insbesondere in großen Tiefen. Diese Technologien ermöglichen es, die außergewöhnlichen Silbergraden der Mine effizient und sicher zu erschließen. Die hohen Silbergehalte - wie die jüngsten Ergebnisse zeigen - sind ein zentraler Vorteil dieser Betriebsweise und machen Zgounder zu einem Vorzeigeprojekt für nachhaltigen und profitablen Untertagebau. Zgounder: Ein strategisches Projekt Die Zgounder-Mine bleibt das zentrale Entwicklungsprojekt des Unternehmens. Aya investiert umfassend in den Ausbau der Produktionskapazitäten und plant, die Jahresproduktion bis 2025 auf über 7 Millionen Unzen Silber zu steigern. Das Unternehmen betont, dass Marokko durch politische Stabilität und eine gut ausgebaute Infrastruktur hervorragende Bedingungen für den Bergbau bietet. Aya verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die den Einsatz erneuerbarer Energien umfasst. Die neue 60-kV-Stromleitung versorgt die Mine mit sauberer Energie und soll die Produktionskosten auf unter 10 USD pro Unze Silber senken. Dies könnte Aya zu einem der weltweit kosteneffizientesten Silberproduzenten machen. Globale Silbermarktchancen Das Unternehmen sieht die wachsende industrielle Nachfrage - etwa durch Solarmodule und 5G-Technologie - als einen wichtigen Treiber des Silbermarktes. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt, was langfristig positive Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben könnte. Aya strebt in diesem Umfeld eine führende Position an und will durch Ressourcenausbau und Kosteneffizienz punkten. Mit klaren Wachstumszielen und einer konsequenten Optimierung der Produktion könnte Aya Gold & Silver seine Rolle im globalen Silbersektor weiter ausbauen und nachhaltig von der dynamischen Marktentwicklung profitieren. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA05466C1095

