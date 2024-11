© Foto: Unsplash

Goldman Sachs und Morgan Stanley erwarten einen kräftigen Anstieg des S&P 500-Index bis Ende kommenden Jahres. Beide Banken prognostizieren, dass der Leitindex auf 6.500 Punkte steigen wird - ein Plus von rund 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau: Goldman Sachs hebt hervor, dass die sogenannten Magnificent 7 - Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla - den Markt weiterhin outperformen werden. "Während die Mikrofaktoren weiterhin die Überperformance der Magnificent 7 stützen, spricht die Risikobilanz zunehmend für makroökonomische Einflüsse wie Wachstum und Handelspolitik zugunsten der anderen 493 Unternehmen im S&P 500", so Goldman Sachs in einer Mitteilung. …