Durchbruch: Abitibi Metals meldet bis zu 4,9% Kupferäquivalent aus Tiefenbohrungen!

Anzeige / Werbung Bei Abitibi Metals ist man angesichts dieser Ergebnisse der Ansicht, dass ein Explorationsdurchbruch gelungen ist. Erst vor wenigen Tagen, als Abitibi Metals ( WKN A3EWQ3/ CSE AMQ ) die neue, bereits erheblich erhöhte Ressource zum Kupfer- und Goldprojekt B26 präsentierte, hatten wir darauf hingewiesen, dass selbst jetzt noch exzellentes Potenzial auf die abermalige Erweiterung der Lagerstätte besteht. Das hat sich jetzt eindrucksvoll bestätigt! Denn nun legte Abitibi die ersten Ergebnisse der noch laufenden zweiten Bohrphase auf B26 vor. Dabei wies man nicht nur hohe Metallgehalte vor, sondern traf Erz auch in Tiefen, in denen das Unternehmen bisher noch nicht fündig geworden war! Im Detail erbohrte Abitibi mit Bohrloch #338W1 4,9% Kupferäquivalent über 4 Meter innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 17,4 Metern mit 2,4% Kupferäquivalent - ab einer Tiefe von 1.186,6 Metern! Was einen Anstieg des Gehalts gegenüber den kürzlich im Rahmen der Ressourcenschätzung gemeldeten Werten bedeutete. Diese hochgradigeren Abschnitte waren dabei Teil eines Intervalls von 77,95 Metern mit 0,83% Kupferäquivalent. Hinzu kam die Bohrung #338 mit 2,1% Kupferäquivalent über 7,25 Meter innerhalb von 37,3 Metern mit 0,86% Kupferäquivalent ab 1.206 Metern Tiefe - und im gleichen Bohrloch ein weiterer Abschnitt von 1,7% Kupferäquivalent über 7,8 Meter. Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse die Kontinuität der Chalkopyrit führenden Adern außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle und skizzieren die interpretierte Neigung des mineralisierten Systems im Maßstab der Lagerstätte. Bohrloch 338W1, ein so genanntes "Wedge Hole" also eine Art Abzweigung von der ursprünglichen Bohrung, durchschnitt die Vererzungszone, die in #338 angetroffen etwa 50 Meter oberhalb der genannten Vererzungsabschnitte. Dabei traf 338W1 auf die gleiche, hochgradige Zone, mit wie gesagt 2,4% und 4,9% Kupferäquivalent, was das Potenzial der B26-Zone auf hochgradige Vererzung neigungsabwärts aufzeigt. Durchbruch in der Exploration von B26! Das neue Explorationsgebiet liegt rund 200 Meter unterhalb historischer Bohrungen und vor allem außerhalb der westlichen Grenze der B26-Lagerstätte. Das Abitibi-Management betrachtet die Ausweitung des neigungsabwärts gelegenen Ziels als einen Durchbruch in der Erkundung von B26. Denn dies unterstützt die Modellierung eines strukturell kontrollierten goldhaltigen Quarzgangsystems mit Chalkopyrit. Nimmt man das disseminierte, niedriggradigere Material hinzu, erreicht das mineralisierte Gesamtsystem laut dem Unternehmen eine durchschnittliche Mächtigkeit von 140 Metern! Fazit: Abitibi Metals macht dort weiter, wo man mit der gerade erst veröffentlichten Ressourcenschätzung für B26 aufgehört hat - mit Wachstum. Angesichts des vom Unternehmen ausgerufenen Durchbruchs in der Erkundung der Lagerstätte stehen die Zeichen gut, dass diese noch lange nicht ihre volle Größe erreicht hat. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,CA00367M1086

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )