Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) -Zum ersten Mal seit 2022 haben Master Distiller Dan McKee und Master of Maturation Andrea Wilson die Veröffentlichung von Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon genehmigt."Es ist immer ein besonderes Ereignis für uns bei Michter's, wenn wir einen Whiskey abfüllen und freigeben, der über zwei Jahrzehnte alt ist", kommentierte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. "Im Gegensatz zu Scotch und einigen anderen gereiften Spirituosen muss Bourbon in einem neuen Fass reifen. Unser Team ist bestrebt, ein Alter von über 15 Jahren zu erreichen, ohne dass der Whisky zu holzig wird. Dies ist eine außergewöhnliche Veröffentlichung, und wir wünschten nur, wir hätten mehr zu bieten.Letzten Monat veröffentlichte Drinks International die Liste der meistbewunderten Whiskys der Welt für das Jahr 2024. Die Wahl wird von einer Akademie unabhängiger, weltweit tätiger Getränkeeinkäufer, Journalisten, Barkeeper und Whiskey-Experten aus mehr als 20 Ländern durchgeführt, und die Liste umfasst legendäre Brennereien aus Schottland, Japan, Irland und anderen Ländern. Zum zweiten Mal in Folge hat Michter's den ersten Platz in der Top-50-Liste belegt. Master Distiller Dan McKee sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt und sind sehr dankbar für die Auszeichnung als The World's Most Admired Whiskey. Ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, dies zu feiern, als mit dieser 2024er Version von Michter's 20 Year Bourbon. Es ist ein erstaunlicher Whiskey."Die Mitarbeiter von Michter's überwachen die Fässer in ihren Gewächshäusern sorgfältig und widmen den älteren Fässern besondere Aufmerksamkeit. Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's, erklärt: "Der Michter's 20 Year ist ein bemerkenswertes Trinkerlebnis. Er ist luxuriös und ausladend - eine breite Palette von Aromen, die in einem dickflüssigen, dunklen und reichhaltig-komplexen Abgang gipfelt. Dieser Bourbon, an dem über zwei Jahrzehnte gearbeitet wurde, schmeckt nicht nur gut - er erinnert auch an die zeitlose Geschichte, an die warmen und glühenden Momente des Lebens. Es ist wirklich ein einmaliger Bourbon!"Der Alkoholgehalt dieser 2024er Version beträgt 114,2 (57,1% ABV), und der empfohlene US-Einzelhandelspreis für eine 750-ml-Flasche liegt bei 1.200 Dollar.Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively von Louisville betreibt Michter noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 205 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter's in der Innenstadt von Louisville im historischen Fort Nelson Building seine zweite Brennerei betreibt. Die Michter's Fort Nelson Distillery befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber von Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum. Außerdem gibt es Führungen mit Whiskey-Verkostungen und "The Bar at Fort Nelson" mit klassischen Cocktails, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und X.lpierson@michters.comKontakt:Lillie Pierson1 (502) 774-2300 x407lpierson@michters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2561260/Katharine_sHouse_20yr_Tray_7x5_sm.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/michters-erste-veroffentlichung-des-20-jahrigen-bourbons-seit-zwei-jahren-302310093.htmlOriginal-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114603/5912444