NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach starken Quartalszahlen des US-Branchenkollegen Walmart auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27,41 Euro belassen. Laut Analyst Borja Olcese ist das Zahlenwerk und der erneut angehobene Ausblick von Walmart unternehmensspezifischer Natur. Entsprechend sei ein "konstruktiver Rückschluss" auf die niederländisch-belgische Supermarktkette nicht möglich, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 13:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 13:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011794037