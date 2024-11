Mainz (ots) -Woche 49/24Mi., 4.12.Bitte geänderten Ausdruck und Ablauf ab 17.45 Uhr beachten:17.45 sportstudio live (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)DFB-Pokal, Achtelfinale1. FC Köln - Hertha BSCÜbertragung aus KölnKommentator: Martin SchneiderModeration: Katrin Müller-HohensteinExperte: René AdlerIn der Halbzeitpause:gegen 18.45 heute (VPS 19.00/HD/UT)Moderation: Barbara Hahlweggegen 18.55 Wetter (VPS 19.20/HD/UT)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)DFB-Pokal, AchtelfinaleRB Leipzig - Eintracht FrankfurtÜbertragung aus LeipzigKommentator: Gari PaubandtModeration: Katrin Müller-HohensteinExperte: René AdlerIn der Halbzeitpause:gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45/HD/UT)WetterModeration: Dunja HayaliVerlängerung und Elfmeterschießen möglichanschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele:Karlsruher SC - FC AugsburgVfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.)Woche 51/24Di., 17.12.Bitte geänderten Sendetitel beachten:22.15 Grönland - Leben mit den InuitBitte streichen: Die Inuits Grönlands\u2003Woche 52/24Di., 24.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:15.00 Neu (HD/AD/UT)Dornröschen und der Fluch der siebten FeeFrei nach dem Märchen von Charles PerraultParvus Claude HeinrichRosabella Alix HeyblomTorin Jonathan Elias WeiskeJohan Hans-Joachim HeistAmon Soufjan IbrahimRubia Bella DayneSolonia Florence KasumbaWirtin Elda SorraKönig Mendacius Marc ZwinzKönigin Dolores Monika FreinbergerHecki Michael Kessler (Stimme)und andereSchnitt: Sarah LevineMusik: Sebastian FillenbergKamera: Ngo The ChauDrehbuch: Dana Bechtle-BechtingerRegie: Ngo The ChauDeutschland/Tschechien 2024(Bitte auch für die Wiederholung am Di., 31.12.2024, 9.55 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5912455