Hannover (ots) -Hannover wird am 28. November mit der Startup-Convention UNLEASH zum Epizentrum der deutschen Startup-Szene. Die Veranstaltung bringt erstmals alle wichtigen Akteure des Startup-Ökosystems in einer beispiellosen Zusammenarbeit zusammen. Unter dem Motto "Innovation entfesseln" erwartet die Teilnehmenden ein vollgepackter Tag mit Vorträgen, Pitches, Workshops, unzähligen Networking-Möglichkeiten - und mit vielen prominenten Speakern aus dem Startup-Ökosystem."Mit UNLEASH läuten wir eine neue Ära für das Startup-Ökosystem in Hannover ein. Diese Veranstaltung verschafft uns eine bisher unerreichte Sichtbarkeit und eine Plattform, auf der das synergetische Zusammenspiel aller Partner seine volle Kraft entfalten kann. Durch dieses einzigartige Zusammenwirken steigern wir die Attraktivität unserer Region für Talente, Investoren und Unternehmen gleichermaßen", freut sich Doris Petersen, Geschäftsführerin der hannoverimpuls GmbH, die UNLEASH veranstaltet. Gründungsinteressierte, Startups und Scaleups können sich bei der UNLEASH mit Corporates, Business Angels und Investorinnen und Investoren vernetzen.Die hochkarätige Speaker-Liste der UNLEASH kann sich sehen lassen: Gründer, Investoren und Branchenexperten von internationalem Renommee kommen nach Hannover, um ihre Erfahrungen und Insights zu teilen. Darunter sind Rossmann-Juniorchef Raoul Rossmann und die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller genauso wie Hannovers Startup-Impuls-Gewinnerinnen Karolin Gaßmann und Stephanie Höfer von heyParents.Die Speaker bieten Einblicke in Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Zukunft der Arbeit. Im Rahmen der Startup City Hannover wird die UNLEASH nicht nur eine Bühne für die besten Startups der Region, sondern auch ein Katalysator für Innovationen und neue Partnerschaften. Das Event wird Impulse setzen, die weit über die Region hinausreichen.Seien Sie dabei!Weitere Informationen unterhttps://www.startupcityhannover.de/UNLEASH.phpPressekontakt:Corinna MarwedeCorinna.Marwede@hannoverimpuls.deTel. 0511 300 333-16Original-Content von: hannoverimpuls GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53528/5912463