Diese kreativen Wissenschaftler reihen sich in die lange Liste der Gewinner des MBRKA ein. Die Auszeichnung wurde 2014 von seiner Hoheit, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, ins Leben gerufen. DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, den 19. November 2024/APO Group/ -- Die Gewinner des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award (MBRKA) 2024 präsentierten ihre intellektuellen, kreativen und humanitären Beiträge, für die sie mit diesem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet wurden. Dies geschah im Rahmen ihrer Teilnahme an einer exklusiven Diskussionsrunde als Teil des Knowledge Summit 2024, der am 18. und 19. November 2024 im Dubai World Trade Center abgehalten wird. Dr. Ahmed Eid Khamis Thani Almheiri, ein auf theoretische Physik spezialisierter emiratischer Physiker und Forscher, dem ebenfalls schon der MBRKA verliehen wurde, schilderte die Einzelheiten seiner wissenschaftlichen Erfolgsgeschichte und führte die wichtigsten Meilensteine und Leistungen an. Sein Kommentar: "Diese Ehrung ist sehr wichtig für mich, da sie mich anspornt, meine Aktivitäten zur wissenschaftlichen Forschung und Untersuchung fortzusetzen sowie einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten und den Ruf meines Heimatlands zu mehren." Einer der Empfänger des MBRKA, Dr. Andrew Ng Yan Tak, ein Informatiker und Pionier auf dem Gebiet der KI, drückte seinen Stolz und seine Freude über diese Auszeichnung wie folgt aus: "Dieser Preis stellt eine große Motivation für mich dar, um meine Bemühungen im Bereich der Technologie und künstlichen Intelligenz beharrlich fortzusetzen. Dies ist wirklich ein besonderer Moment in meinem Leben und ein Meilenstein meiner akademischen und beruflichen Laufbahn." Dr. David M Clark, emeritierter Professor für Experimentelle Psychologie, und Dr. Anke Ehlers, Professorin für Experimentelle Psychopathologie, brachten ebenfalls ihre Freude über den Erhalt dieser Auszeichnung zum Ausdruck und betonten, dass diese sie antreibt, ihre Forschungsaktivitäten in Zusammenhang mit Erkrankungen und medizinischen Behandlungen fortzusetzen. Während der von Sally Mousa, einer international bekannten Moderatorin und Rednerin, geleiteten Diskussionsrunde brachten die Gewinner ihre tief empfundene Dankbarkeit gegenüber der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) und den Organisatoren der MBRKA-Auszeichnung zum Ausdruck und erklärten, dass diese Ehre Innovatoren, Jugendliche und Pioniere inspirieren wird, neue Gebiete zu erforschen und den Weg der Innovation weiter unermüdlich zu verfolgen. Diese kreativen Wissenschaftler reihen sich in die lange Liste der Gewinner des MBRKA ein. Diese Auszeichnung wurde 2014 von seiner Hoheit, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, ins Leben gerufen, um Personen mit wichtigen Erkenntnisgewinnen zu ehren und andere Forscher zu ermutigen, Innovationen zu fördern und umzusetzen, um Entwicklungen voranzutreiben und einen Beitrag zu einer besseren Zukunft für die Menschheit zu leisten. Vertrieben durch die APO Group im Namen der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF). Weitere Informationen erhalten Sie von::

