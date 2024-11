Meme-Coins auf Rekordjagd: Bonk, Mog und Brett mit neuen Allzeithochs

Meme-Coins erleben gerade einen wahren Boom. Bonk (BONK), Mog Coin (MOG) und Brett (BRETT) haben am Wochenende neue Rekordmarken erreicht. Auch Dogecoin (DOGE) sorgt mit einem Dreijahreshoch von 0,43 US-Dollar für ordentlich Schwung in der Szene.

Bonk, der zweitgrößte Meme-Coin auf Solana, hat in nur einer Woche 120 Prozent zugelegt. Am Freitag wurde die Marke von 0,000049 US-Dollar geknackt, bevor am Samstag ein weiteres Hoch folgte. Der Preisanstieg ist kein Zufall. Eine großangelegte Burn-Kampagne, bei der bis zu eine Billion Tokens vernichtet werden sollen, hat das Angebot verknappt und die Nachfrage ordentlich gepusht.

Base Chain Coin legt auch zu

Mog Coin ist ebenfalls nicht zu bremsen. Nach einem Hoch von 0,0000029 US-Dollar innerhalb von drei Wochen hat der Coin seinen zweiten Rekord hingelegt. Brett Coin, als einer der Coins auf der Base Blockchain, setzte dem Ganzen noch einen drauf und durchbrach am Freitag die Marke von 0,19 US-Dollar - ein weiteres starkes Zeichen, dass Meme-Coins derzeit gefragt sind. Aktuell ist der Coin zwar auf 0,174 US-Dollar zurückgefallen, dennoch bleiben im 7 Tagesvergleich 48 Prozent Gewinn stehen.

Auch andere Meme-Coins mischen kräftig mit. Goatseus Maximum (GOAT) erreichte ein neues Hoch von 1,30 US-Dollar, während Moo Deng (MOODENG) bei 0,68 US-Dollar landete. Vor kurzem sorgten bereits Pepe (PEPE), Cat in a Dog's World (MEW) und Fwog (FWOG) mit neuen Rekorden für Aufsehen. Fartcoin (FARTCOIN) steigt ebenfalls um mehr als 1.000 Prozent und zeigt als junges Memecoinprojekt wohin die Reise am Markt geht. Crypto All Stars (STARS) stiegert seinen Vorverkauf aufgrund der Aufgeheizten Lage und den hohen Wachstumsprognose auf 4,4 Millionen US-Dollar.

Dogecoin bleibt der Klassiker unter den Meme-Coins und beweist mit dem jüngsten Höhenflug einmal mehr, dass es seinen Platz an der Spitze der Szene verdient. Neben dem Preisanstieg hat auch die Nachricht, dass Elon Musk eine Rolle im Regierungsprojekt "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) übernehmen soll, für ordentlich Rückenwind gesorgt.

Pepe fliegt über sein Allzeithoch hinaus

Pepe zeigt ebenfalls starke Signale. Die Charts sprechen eine deutliche Sprache: Ein symmetrisches Dreieck und ein Golden Cross, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, deuten auf eine bullische Phase hin. Der Preis hat daraufhin nicht nur ordentlich angezogen, sondern schafft es auch zwischenzeitlich die Marktkapitalisierungen von Litecoin und Polkadot zu überholen.

Pepe mit Ausbruch dank Listing, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/pepe/

Der Hype um Meme-Coins zeigt sich nicht nur in den Preisen, sondern auch in den Handelsvolumina. Immer mehr dieser Projekte schaffen es in die Top 100 nach Marktkapitalisierung. Die starke Performance von Coins wie Bonk, Mog, Brett und Pepe verdeutlicht, dass Meme-Coins längst mehr als nur ein kurzfristiger Trend sind.

Auch Crypto All Stars ($STARS) reitet auf dieser Welle mit und wird von einigen Experten schon jetzt als nächster potentieller x100 Token genannt. Die Plattform hat sich schnell einen Namen gemacht, indem sie das Staking für die größten Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin an einem Ort vereint. Mit dem innovativen MemeVault können Nutzer ihre Coins staken und dafür ausgiebige Belohnungen kassieren.

Erklärung des MemeVault Staking, Quelle: https://cryptoallstars.io/

Blockchain unabhängiges Staking

Der eigene Token, $STARS, ist das Herzstück des Projekts. Einerseits kann er für das normale Trading genutzt werden, andererseits lässt er sich auch im Staking sowie im MemeVault-Staking einsetzen. Im Staking bietet die Plattform aktuell Renditen von 397 Prozent APY. Wird er im MemeVault-Staking verwendet, können die Stakingprämien der "großen" Meme-Coins um bis zu 300 Prozent steigen.

Mit diesen Funktionen wollen die Herausgeber die langfristigen Halter motivieren, denn kaum jemand wird sich beim Staking seiner Meme-Coin-Bestände eine dreifache Rendite entgehen lassen. Damit steigt die Nachfrage und auch der Preis des Tokens, was zu zusätzlichen Renditen führt.

Crypto All Stars punktet zudem mit starken Partnerschaften und einer aggressiven Marketingstrategie. Kooperationen mit bekannten Namen aus der Meme-Coin-Szene haben das Projekt schnell zu einem Lieblingsobjekt für Meme-Coin-Enthusiasten gemacht.

Mit dem äußerst erfolgreichen Vorverkauf und der täglich wachsenden Investorenschaft könnte sich Crypto All Stars nach dem Launch schnell zu einem neuen Top-100-Coin entwickeln, der insbesondere Frühinvestoren erhebliche Renditen bescheren könnte.

