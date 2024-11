© Foto: Petros Karadjias - dpa

Griechenland plant 2025 die vorzeitige Rückzahlung von 5 Milliarden Euro Schulden - ein starkes Signal für Investoren und ein Meilenstein nach der Schuldenkrise.Griechenland hat am Montag ein beeindruckendes Signal für die internationale Finanzwelt gesendet. Premierminister Kyriakos Mitsotakis (Foto) kündigte an, dass das Land 2025 mindestens 5 Milliarden Euro an langfristigen Schulden vorzeitig zurückzahlen will. Diese Schulden, die ursprünglich zwischen 2033 und 2042 fällig wären, sollen vorzeitig bedient werden. Eine Dekade nach der Krise: Griechenland schreibt Erfolgsgeschichte Noch vor zehn Jahren stand Griechenland kurz vor dem Ausscheiden aus der EU; ein Synonym für wirtschaftliche …