Zürich (ots) -Während die Microsoft Ignite (https://news.microsoft.com/de-ch/2024/11/19/ignite-2024-warum-fast-70-prozent-der-fortune-500-unternehmen-jetzt-microsoft-365-copilot-nutzen/) 2024 bahnbrechende KI-Innovationen mit über 80 neuen Produkten und Funktionen präsentiert, sind Schweizer Unternehmen bereits führend bei der Implementierung dieser Technologien, um den Geschäftswert zu steigern. Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, betonte die transformative Rolle der Künstlichen Intelligenz für die globale Wirtschaft. "Wir sehen weltweit und in der Schweiz, wie Microsoft Copilot die Produktivität in Unternehmen und Organisationen revolutioniert und dabei höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Diese Innovationen unterstreichen die Bedeutung von KI für die Zukunft der Arbeit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft."Hier sind drei Leuchtturmprojekte, wie Unternehmen in der Schweiz die KI-Technologien von Microsoft nutzen, um ihre Branchen zu transformieren:Exzellenz in der Fertigung: ABB Genix Copilot. ABB revolutioniert die Industrie mit dem Azure OpenAI Service durch ihre Genix Copilot-Lösung. Die Ergebnisse zeigen einen erhebliche Wirkung:- Bis zu 30 % Kostensenkung in Betrieb und Wartung- 80 % Rückgang der Serviceanfragen durch Self-Service-Funktionen- Bis zu 20 % Verbesserung in der Optimierung von Energieverbrauch und Emissionen- Hier lesen Sie die vollständige ABB-Story. (https://customers.microsoft.com/en-us/story/1836288328937535074-abb-azure-openai-service-discrete-manufacturing-en-switzerland)Revolutionierung der Versicherung: Zurich Insurance Group. Die Versicherungsbranche entwickelt die Risikobewertung weiter mit dem Azure OpenAI Service:- Über 200 KI-Tools derzeit im Einsatz- Verarbeitung mehrerer Sprachen und Formate in Kundendokumentationen- Beschleunigung der Underwriting-Prozesse mit erweiterten Risikobewertungsfähigkeiten- Hier lesen Sie die vollständige Zurich Insurance-Story. (https://customers.microsoft.com/en-us/story/1835402038421112318-zurich-azure-openai-service-insurance-en-switzerland)Fertigung der nächsten Generation: Hexagon. Ab Q1 2025 präsentiert Hexagon mit ProPlanAI, unterstützt durch den Azure OpenAI Service, eine Fertigungsinnovation:- 75 % Reduzierung der Maschinenprogrammierzeit- Automatisierte computergestützte Fertigungsprogrammierung (CAM)- KI-gesteuerte Automatisierung zur Steigerung der Produktivität- Hier lesen Sie die vollständige Hexagon-Story. (https://hexagon.com/company/newsroom/press-releases/2024/hexagons-new-ai-powered-automation-slashes-machine-tool-programming-time-by-75-per-cent)