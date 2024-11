© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Ein Vorstandsmitglied von Palantir hat seinen X-Account gelöscht, nachdem er gepostet hatte, dass der Wechsel von der New Yorker Börse an die Nasdaq Global Select Market Kleinanlegern Gewinne bescheren könnte.Alex Moore, der seit 2020 im Vorstand von Palantir sitzt, postete, dass das Unternehmen seine Notierung verlagert, "weil es Milliarden an ETF-Käufen erzwingen wird", was den Aktienkurs zum Vorteil der bestehenden Anleger in die Höhe treiben könnte. [twitter]1857831246283301221[/twitter] Das Softwareunternehmen teilte am 14. November mit, dass es die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an die Nasdaq verlegen wird und voraussichtlich am 26. November den Handel als an der Nasdaq …