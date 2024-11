Byondis B.V., ein unabhängiges biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative zielgerichtete Medikamente für Krebspatienten entwickelt, gibt die Ernennung von Dr. Louis Denis zum Chief Medical Officer bekannt. Dr. Denis bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung der klinischen Entwicklung und Expertise in der Onkologie in das Unternehmen ein.

Louis Denis, M.D., Chief Medical Officer, Byondis (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, dass Louis dem Byondis-Team beigetreten ist. Aufbauend auf unserer erfolgreichen firmeneigenen Wirkstoffforschung, Forschung und Entwicklung sowie unseren internen CMC-Fähigkeiten werden seine nachgewiesene Erfolgsbilanz und sein Fachwissen in der Entwicklung von Krebsmedikamenten von unschätzbarem Wert sein, um unsere Pipeline schnell durch die klinische Phase zu bringen und letztendlich Patienten zu erreichen", sagte Byondis-Gründer und CEO Dr. Jacques Lemmens.

"Byondis ist aufgrund seines fundierten wissenschaftlichen Wissens, seiner starken Forschungskapazitäten und seiner breiten Pipeline neuer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und antikörperbasierter Therapeutika einzigartig positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur Krebsbehandlung zu leisten", so Dr. Denis. "Ich freue mich darauf, gemeinsam die nächste Generation gezielter Krebstherapien für Patienten voranzutreiben und bereitzustellen."

Vor seinem Eintritt bei Byondis war Dr. Denis seit 2015 Chief Medical Officer bei Verastem Oncology und bei Asana BioSciences. Zuvor hatte Dr. Denis verschiedene Führungspositionen in der klinischen Entwicklung und im Bereich Medical Affairs bei Boehringer Ingelheim und Pfizer inne. Dr. Denis promovierte an der Vrije Universiteit Brussel, Belgien, und absolvierte seine Postdoc-Fellowships in den Bereichen Innere Medizin/Medizinische Onkologie am Middelheim Hospital in Antwerpen, am Rotterdam Cancer Institute in den Niederlanden und am Institute for Drug Development, Cancer Therapy and Research Center in San Antonio, Texas.

Über Byondis

Byondis ist ein unabhängiges biopharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das innovative zielgerichtete Medikamente gegen Krebs entwickelt, um das Leben von Patienten zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt neue biologische Einheiten (NBEs) mit Schwerpunkt auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und antikörperbasierten Therapeutika.

Das breite Entwicklungsportfolio von Byondis umfasst präklinische und frühe klinische Programme. Die Produktkandidaten vereinen Byondis' Fachwissen in den Bereichen Linker-Drug-Technologie (LD), Antikörper-Wirkstoff-Konjugation, gezielte zytotoxische Therapie, Immunologie und Entwicklung monoklonaler Antikörper (mAb). Byondis' Expertise deckt die gesamte präklinische Forschung und Entwicklung ab, von der frühen Leitstrukturfindung bis hin zur Produktion klinischer Chargen der ausgewählten Produktkandidaten, die alle im eigenen Haus durchgeführt werden.

Das Unternehmen beschäftigt in seinen hochmodernen F&E- und GMP-Produktionsanlagen in Nijmegen, Niederlande, ein engagiertes Team von mehr als 300 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.byondis.com.

Contacts:

Suzanne van Gerwen

E-Mail: Communications@Byondis.com

Direkt: +31246795340