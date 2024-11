Die Palantir-Aktie verzeichnete kürzlich einen bemerkenswerten Kurseinbruch von über 10 Prozent, obwohl das Unternehmen Anfang November überzeugende Quartalszahlen präsentierte. Der Softwareanbieter konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutliche Steigerungen verbuchen, was zunächst zu einem Kursanstieg von rund 25 Prozent führte. CEO Alex Karp zeigte sich optimistisch und verwies auf eine anhaltend starke Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Gründe für den Kursrückgang

Trotz der positiven Entwicklungen geriet die Aktie in den letzten Tagen unter Druck. Mögliche Gründe hierfür könnten Gewinnmitnahmen nach dem beeindruckenden Kursanstieg von fast 257 Prozent seit Jahresbeginn sein. Auch vermehrte Insiderverkäufe und die hohe Bewertung des Unternehmens an der Börse könnten zur Verunsicherung der Anleger beigetragen haben. Experten sehen das durchschnittliche Kursziel derzeit deutlich unter dem aktuellen Niveau, was die Zurückhaltung am Markt weiter verstärken könnte.

